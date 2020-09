El miércoles se conocerán si el cuerpo hallado en Villariño es de Facundo

Medios nacionales informaron este lunes que los restos óseos del cuerpo hallado el 15 de agosto pertenecen a Facundo Astudillo Castro, el joven de 23 años que permaneció desaparecido durante más de 100 días. La información fue divulgada por en las últimas horas, pese a que la familia aún no fue notificada.

Confirmado. El cuerpo encuentrado en la zona de Bahía Blanca, es Facundo Astudillo.El laboratorio genética forense el Cuerpo Argentino de Antropología Forense comprobó por ADN de piezas dentarias y https://t.co/PHmrn6nb3D se determinó data, mecanismo,ni causa de muerte; por ahora pic.twitter.com/9jef1NECY0 — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) August 31, 2020

Sin embargo, la madre de Facundo aún no fue notificada y en un posteo publicó que los resultados del ADN se conocerán el mieŕcoles.

«Hasta el dia miercoles no esta el adn me lo confirmo la jueza marron recien no se de donde sacaron esa noticia asi mismo el servicio de antropologia forense me acaba de llamar», explicó.