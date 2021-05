La burla de Mayra Mendoza a la oposición en las redes sociales

Mayra Mendoza volvió a ser noticia por su actividad en las redes sociales, en esta oportunidad por un video subido a Instagram en el que arremetió contra los concejales de la oposición, a quienes acusó de no trabajar.

La intendenta de Quilmes subió a Instagram casi 50 stories en 24 horas, entre las cuales publicó un video en donde se la ve recorriendo los pasillos de la Municipalidad para saludar a los concejales del HCD local. Según Mendoza, ninguno de los ediles de Juntos Por el Cambio estaba trabajando.

María Sotolano, Concejal de Juntos Por el Cambio, le respondió a la intendenta con un duro mensaje:

“La oposición NO está en OFF. Esta donde tiene que estar, con los comerciantes y vecinos abandonados por el desgobierno camporista. Sra intendente, lo que esta OFF es la educación, el trabajo y la esperanza. El poder del pueblo se lo hará entender”.

“El video fue subido a las redes de la intendete, lamento profundamente que se dedique más a militar que a gobernar las duras realidades de los quilmeños. Mientras los comerciantes están quebrados, hay más desempleo, más inseguridad, menos educación”.