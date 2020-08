La indignación de un comerciante por la inseguridad y los políticos argentinos

«Quiero que los políticos se hagan cargo, ¿cuándo vamos a parar esto?”. Mirá el Video.

Un comerciante de la localidad rosarina de Fray Luis Beltrán mostró toda su bronca e indignación luego de que un empleado suyo sufriera un robo a mano armada. La entrevista concedida a un medio local se viralizó por la muestra de realidad que viven los trabajadores argentinos ante la falta de seguridad y de políticas para combatirla.

“Acá está filmado como me entran a robar a mi negocio y como me encañonan a uno de mis empleados y le roban todo con un arma. ¿Cuándo vamos a parar esto? Quiero que los políticos se hagan cargo, ¿cuándo vamos a parar esto?”, expresó Nicolás Weber, conocido en la región como “el Tigre”, tras sufrir el robo en uno de sus locales en la localidad de Fray Luis Beltrán, cuando un delincuente ingresó a punta de pistolas al comercio de avenida San Martín al 1200 y se llevó el dinero de la caja.

El comerciante, quien posee negocios con el nombre de su apodo en la ciudad de San Lorenzo, fue entrevistado por el medio Impacto en la Red y no ocultó su enojo ante la situación de inseguridad que vivió su empleado.

“No podemos trabajar así, no es la manera, no es la forma, da bronca esto. Es imposible seguir así, tenemos todo en contra, todos contra nosotros. Paren un poco, somos trabajadores, comerciantes, no somos ricos, quédense tranquilos que no la tenemos acobachada, no somos ricos. Parece que el que labura y progresa es rico y millonario, y está bien que le roben y que lo caguen, paremos un poco no se puede laburar mas así”, declaró Nicolás.

El robo ocurrió en la noche del sábado, cuando uno de sus empleados se encontraba atendiendo el local comercial. “Mi compañero está bien, eso es lo importante, el disgusto no se lo saca nadie, es muy difícil que te den ganas de seguir trabajando así. Hay que unirse a salir a pelear esto, la calle no es de ellos”, sostuvo.

“Yo si le meto caño a este choro de mierda voy preso y él se me caga de risa si me roba, porque mientras mi vieja me está velando este sale por la otra puerta de la comisaría, porque fiscales y jueces, y las leyes, van a favor de ellos”, dijo, y agregó: “Me encañonan como si nada, total, si lo agarra la policía lo lleva detenido, llaman al fiscal y sale libre. La policía estuvo a los cinco minutos, pero que les va a importar a ellos si lo llaman al juez al fiscal y no van a hacer nada. Y si los políticos dicen que está bien, que nos robe porque no tiene para comer, no, tiene que ir a laburar. ¿A quién mierda votamos?”.

