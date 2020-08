La madre de Facundo se reunió con Kicillof: «Berni es un bocón»

La madre de Facundo Astudillo Castro se reunió con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y tuvo palabras críticas para con el ministro de seguridad bonaerense: «Berni está mintiendo, le dije que tiene un ministro que es un bocón».

Cristina Castro dijo hoy que de la reunión con el gobernador bonaerense se lleva «transparencia» y que se va «conforme». Sin embargo, aclaró que espera que lo que sucedió con su hijo «no vuelva a pasar» con nadie.

«Creo que ha sido productiva, necesitaba pedir respuestas. Me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al gobernador. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes. A mí no me gusta la política y no me caso con nadie», dijo la madre del joven de 23 años que fue visto por última vez el pasado 30 de abril.

«Le dije que Berni deje de mentir, está mintiendo, que está diciendo cosas que no son. Le dije que tiene un ministro que es un bocón, que por mínimo respeto al otro debería haberse callado la boca y guardado su lugar», disparó Cristina.

«Confío en las personas, pero prefiero confiar en las respuestas. Quiero ver cambios. Espero que esto avance y que cada una de las personas cumpla con su palabra», finalizó.