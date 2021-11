La madre de Lucas González donó los órganos de su hijo y convocó a una marcha

La madre Lucas González, el adolescente que murió tras se baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, dijo que donó los órganos de su hijo, por lo que su corazón «va estar latiendo en algún lugar del mundo». Además, convocó a una marcha a los Tribunales Federales para exigir justicia.

«Estoy muerta en vida. Me sacaron el corazón. Me sacaron todo, pero el corazón de mi hijo va a estar latiendo en algún lugar del mundo. Es un acto de amor muy grande. Alguien va usar sus pulmones, sus órganos le van a servir a alguien», sostuvo entre lágrimas Cintia López a la prensa.

«Jamás pensé en estar pasando por ésta situación. Yo quería verlo triunfar. Era lo único que quería para él. No quiero que esto quede en la nada, quiero prisión perpetua para los policías», agregó.

«Mi hijo no era delincuente. Nosotros sabemos como lo criamos. Se dijo mucho sobre eso. Ahora veremos como vamos a seguir adelante. Solo queremos despedirlo y vamos a ver si lo podemos hacer», manifestó la mujer.

Marcha a Tribunales

“Yo pido por favor, que no me dejen sola, que me acompañen y que por favor estas personas que están libres, estén presas, todos los culpables. Yo no meto a toda la policía en la misma bolsa pero quiero que ellos paguen por lo que hicieron”, señaló Cintia este viernes.

Por su parte Mario González, el padre de Lucas, dijo: “Somos gente trabajadora, gente humilde, no somos ningunos delincuentes porque yo tenga una viscerita”.

«Ayer volvimos a la casa después de dos días de calvario. En cada rincón de mi casa está mi hijo, que era un chico que hacía deporte, a quien yo me encargaba de comprarle las zapatillitas, botines», dijo llorando el padre.

El hombre pidió «que el nombre y apellido de mi hijo y apellido, Lucas González, quede limpio porque era una criatura que perseguía su sueño. Estaba contento porque Barracas iba a jugar una final para ascender a primera división y él quería competir en la máxima categoría. Le arrebataron el sueño estos asesinos”.

Luego, el padre de la víctima anunció que se había organizado una movilización para el lunes 22, frente a los tribunales porteños. “Convocamos el lunes a una marcha pacífica con una vela y banderas argentina, en frente al Palacio de Tribunales. Que esto no pase más, que no pase un Lucas más. A mí no me importa la política, a mí me importa hacer justicia por mi hijo porque ya no lo tengo”, afirmó.