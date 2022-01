La Municipalidad de Berazategui pide no sacar los residuos y culpa a los trabajadores despedidos

La Municipalidad de Berazategui emitió un comunicado en las últimas horas en donde pide a los vecinos no sacar los residuos a la calle ante la huelga de los trabajadores de Higiene Urbana que reclaman su reincorporación y el pase a planta permanente.

Desde el Ejecutivo local informaron que «el servicio municipal de recolección de residuos no se ha podido desarrollar con normalidad debido a que un grupo de ex empleados (cuya contratación laboral temporaria con la Municipalidad venció el 31 de diciembre de 2021) primero bloqueó la puerta de ingreso y egreso de los camiones al predio de Higiene Urbana -ubicado en la Avenida Dardo Rocha y 19 A- y ahora intimida a los trabajadores para que no puedan prestar el servicio. Ante esta situación, el Municipio realizó la denuncia penal pertinente y solicita a los vecinos no sacar los residuos a la calle hasta tanto se comunique la normalización del servicio».

Cabe señalar que el reclamo de los trabajadores se inició luego de que el Municipio cesanteara a unos 140 trabajadores aduciendo que se les había terminado su contrato.

Los trabajadores damnificados, por su parte, explicaron que el Ejecutivo no cumple con la Ley de Trabajo, ya que hace años que figuran como contratados, eludiendo la norma. «Hay municipales que fueron despedidos con más de 10 años de antigüedad ya tendrían que estar en planta permanente hace rato», denuncian los municipales.

Cabe recordar que en abril de 2021, el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), Rubén «Cholo» García, expresó que «Me molesta tener que ir a un municipio peronista que no cumple con la ley. Hoy que Mussi tiene la responsabilidad de conducir el municipio, le pedimos que escuche a los trabajadores porque ya pasaron seis años de que la ley no se cumple».

García había reclamado que Mussi adhiera a la Ley de Convenio Colectivo de Trabajo sancionada hace ya mas de seis años. «La ley se sancionó en 2014 y se promulgó en enero de 2015. Cuando entró en vigencia se le dio a los intendentes 6 meses para adecuar la situación».

«Mussi está incumpliendo con esa ley que él mismo votó (era Diputado provincial en ese momento). Incluso fue uno de los que hizo acuerdos para que la ley saliera, por eso me llama la atención que los trabajadores de Berazategui no tengan convenio colectivo de trabajo», sostuvo Garcia.

Mientras tanto, el reclamo de los trabajadores continuará hasta tanto no sean reincorporados todos los trabajadores despedidos, según confirmó Mario Torroba, Secretario de la Unión del Personal Municipal de Berazategui (UPMB).