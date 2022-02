«Un abusador de primera»: habló ex jugadora de hockey que denunció por violación a un futbolista

“Un abusador de Primera”

«Hoy que se cumple un año de toda esta situación, a mí me toca lidiar con dos duelos. El de que una persona haya decido sobre mí, tomado el poder de mi cuerpo y no me haya dejado decidir sobre lo que quería hacer. No solo tengo que estar con ese duelo de sentirme sucia, sino que también tengo el duelo de haberme alejado del club que me acompañó toda mi vida, de aceptar que el club al que yo acompañé me dio la espalda», continuó Bulacio.

«Estoy cansada de que se diga cualquier cosa, que se crea cualquier cosa. Me tocó que mi situación sea pública y no me voy a quedar callada, no van a tener la comodidad de mi silencio. Yo todavía estoy asumiendo el hecho de todo esto. A pesar de que Estudiantes hizo las cosas bien desde lo legal, también habla de una escuela, de valores y algunas cosas más que conmigo no las cumplió. Estudiantes me dio la espalda a mí y a mi familia, y Estudiantes era mi familia», cerró.

La llegada de Diego García a Patronato generó rechazo por parte de organizaciones y grupos de personas afines al club, que empapelaron la ciudad con un afiche con la cara del futbolista y la frase “Un abusador de Primera”.