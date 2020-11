La Reserva de la Biósfera del Parque Pereyra, en grave peligro

El Parque Pereyra Iraola es una de las zonas de mayor biodiversidad en la provincia de Buenos Aires, ocupa alrededor de 10.000 hectáreas y se encuentra ubicado entre los Municipios de Berazategui, Ensenada, Florencio Varela y La Plata.

El Parque cuenta con más de 132 especies forestales entre las introducidas y la autóctona crea un sotobosque donde habitan cerca de 200 especies de aves.

El 20 de septiembre de 2007 el Comité del Programa “El Hombre y la Biósfera” de la UNESCO declaró al Parque Pereyra Iraola como “Reserva de la Biósfera”, con el objetivo de preservar la biodiversidad ante el avance de los emprendimientos comerciales de todo tipo que se estaban produciendo en la zona, principalmente inmobiliarios.

La Red Mundial de Reservas de Biosfera señala que: “Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales dentro del marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO.

Entre los fundamentos para declarar al Parque Pereyra Iraola como “Reserva de Biósfera”, el Comité señaló “la importancia de proteger los últimos espacios naturales existentes a lo largo del Río de La Plata. Entre otro la Selva Marginal de Hudson o Reserva de Punta Lara de características amazónicas ya que la misma se creó a lo largo de cientos de años con los relictos del amazona que venía por el Río Paraná.

La incorporación de las Reservas de Biosfera a la Red Mundial de la UNESCO se hace a petición de los países y de forma voluntaria. Las propuestas deben incluir ciertos requisitos y ciertos compromisos que aseguren el cumplimiento de las tres funciones de las Reservas de Biosfera (conservación, desarrollo y apoyo logístico), que el Gobierno argentino no ha cumplido. Como hemos denunciado oportunamente, en el año 2018 el Gobierno provincial presentó un informa incompleto e inexacto que fue rechazado.

Debido a esto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación solicitó el pasado 28 de abril al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense que presenten el Informe de Revisión Periódica de la Reserva. El Gobierno provincial tenía tiempo hasta el 30 de septiembre del 2020 para enviar el informe pero aún no lo hizo, lo que pone en serio riesgo la consideración del Parque como “Reserva de Biósfera”.

Es de mucha importancia recordar que una de las observaciones centrales que realizó la Unesco es que no está suficientemente protegida la zona núcleo de particularmente en su límite con la zona de Hudson, debido al avance de las obras inmobiliarias, particularmente Lagoon Hudson que es lindero con el arroyo Baldovino y son 850 hectáreas de valle de inundación que protege a la reserva. Esto es responsabilidad también del Municipio de Berazategui. Que no oculta, su pretensión de quedarse con la administración de parque.

Desde la Asamblea de Reserva de Biósfera Pereyra Iraola, grupo al que pertenece el Foro en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, se pidió explicaciones al OPDS, organismo responsable de hacer cumplir lo que establece la Unesco, pero como es habitual no se obtuvieron respuestas.

En dicha carta, la Asamblea expresó su preocupación por las conclusiones del Consejo Asesor Internacional de que el sitio no está cumpliendo los criterios del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biósfera y enumeró los motivos del Consejo Asesor: “la zonificación propuesta todavía no protege la zona núcleo de la Reserva de Biósfera…, recomienda que las autoridades examinen los límites y la zonificación del sitio, y/o analicen la posibilidad de ampliar la reserva a fin de cumplir las funciones y los criterios de una Reserva de Biósfera…, recomienda que las autoridades examinen la posible ampliación de la Reserva de Biósfera con los municipios de las inmediaciones. Las autoridades aún no han presentado el Plan de Gestión solicitado para todo el sitio, la participación de los interesados no está clara y la información adicional sobre el Comité de Gestión no explica claramente cómo funciona este comité”.

La Asamblea de Reserva de Biósfera Pereyra Iraola aprovechando que el Estado ha conseguido una prorroga y basados en un estudio que realizó el Cuerpo de Guardaparques del Parque Pereyra ha realizado una serie de gestiones y de esta manera poder responder positivamente a la requisitoria de la Unesco y así salvar a la Reserva de Biosfera.

No es un dato menor esta realidad con la experiencia que estamos viviendo con el bosque y los humedales de Hudson.

Esta señal nos puede servir para saber cuál es el peligro que corre el Parque Pereyra si pierde la protección de la Unesco.