La Universidad Nacional de Quilmes recibirá un subsidio de la Fundación Latin Grammy

La Universidad Nacional de Quilmes fue seleccionada por la Fundación Cultural Latin Grammy para recibir un subsidio que le permita investigar el “Registro de canto con caja en entornos acústicos originarios” .

La Fundación Cultural Latin Grammy anunció hoy los ganadores de su programa de Subvenciones de Investigación y Preservación, que ofrece dos tipos de subvenciones a instituciones musicales, organizaciones sin fines de lucro, musicólogos e investigadores en todo el mundo que enaltecen y conservan el patrimonio de la música latina.

Las dos subvenciones, cada uno con un valor máximo de 5.000 dólares en el área de investigación serán destinadas a la Universidad Nacional de Quilmes, que busca establecer el diálogo entre el Canto con Caja en el anfiteatro natural de la Quebrada de las Conchas en Argentina; y a María Alejandra de Ávila, Córdoba, Colombia quien producirá un libro digital interactivo con la historia social de las producciones discográficas grabadas por banda tradicional del Caribe colombiano entre las décadas de los 60 a los 90.

En tanto, los subsidios destinados a “Preservación” serán para la Rafael Escalona Foundation de Bogotá, Colombia, que busca preservar más de 174 archivos físicos de la Fundación Rafael Escalona y para The Latin American Music Center at The Catholic University of America, Benjamin Rome School of Music (Washington D.C) para la labor de archivo y catalogación.

Un comité de expertos de Latinoamérica, la península Ibérica y Estados Unidos seleccionó a los benefactores entre muchos destacados candidatos. Desde su creación en 2015, el programa ha otorgado subvenciones por un total de más de $135.000 dólares.

La Fundación Cultural Latin Grammy fue fundada por La Academia Latina de la Grabación para promover la difusión y el reconocimiento internacional de las importantes contribuciones de la música latina y sus creadores a la cultura mundial, así como para proteger su rico legado y patrimonio musical.