«Me quiso Boca pero sólo jugaría en Lanús»

Diego Valeri, mediocampista de Portland Timbers de la Major League Soccer de Estados Unidos, reveló que Juan Román Riquelme lo llamó para jugar en Boca, pero que rechazó la oferta porque sólo volvería a Lanús.

«Román me quiso para Boca pero hoy no me veo en Argentina con otra camiseta que no sea la de Lanús. Si vuelvo, será para jugar ahí. Allá me formé y tengo sentido de pertenencia», contó en una entrevista con La Oral Deportiva.

El mediocampista habló de la pandemia y el parate futbolístico: «Tengo muchas ganas de volver a jugar. Empezamos a entrenar con un estricto protocolo. El entrenamiento es en grupos pero de manera individual. Nos llevamos nuestra ropa, nuestro GPS, nuestra pelota. Entrenamos en un cuadrado delimitado. Nos toman la fiebre de manera diaria», deslizó.

Por último, el ex granate dijo que «La versión de ir a Orlando a terminar la temporada es una posibilidad. Se está debatiendo. Entiendo que los jugadores debemos dar el OK», añadió.