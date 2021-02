Lanús, un municipio arrasado por la delincuencia

Otro brutal ataque de delincuentes tuvo lugar en las últimas horas en Lanús, donde la inseguridad tiene en vilo a los ciudadanos. Los constantes robos, muchos de ellos a plena luz del día y a pocas cuadras de las comisarías, generan alarma en la población, que exige soluciones.

El ataque, ocurrido el lunes en Delia y Pilcomayo, quedó grabado por una cámara de seguridad de una vivienda. Allí se observa como un delincuente persigue a una joven, a quien finalmente atrapa y, tras un forcejeo para quitarle sus pertenencias, arrastra por la vereda de una manera brutal.

Los robos no tienen fin en el distrito que comando Néstor Grindetti. El lunes, una joven denunció una entradera de la que fue víctima junto a su familia, en calle Miller entre Derqui y Carlos Gardel.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, “Lo que más me duele es que se llevaron cosas que nos costó sacrificios. Y se llevaron pelotudeces que no tiene ni razón de robar pero los drogados de mierdas son así”, apuntó.

“Me parece muy raro cómo me robaron porque quien conoce mi casa sabe que yo tengo entrada de local y atrás de la persiana tengo pared y puerta. No fue forzada ninguna de las dos y yo no tengo patio. El que entró a mi casa habrá sido un conocido mal parido pero en esta vida todo vuelve”, se ofuscó.