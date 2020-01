Las series más esperadas de 2020

Con el comienzo del año se renuevan las temporadas de las series que más nos gustan y algunas de ellas ya tienen fecha de estreno en nuestro país. A continuación, un repaso por las más esperadas por los argentinos, además de algunos proyectos nuevos que ya dan que hablar.

Sex Education

Uno de los primeros regresos de 2020 es el de Sex Education. Se trata de una sorpresiva comedia que supo combinar sin dramatismo ni solemnidad los componentes de un programa juvenil con temáticas serias ligadas a la sexualidad. La iniciación sexual, las disidencias genéricas y hasta la masturbación son temas centrales en la historia.

Estreno: 17 de enero.

Bojack Horseman

Las series Netflix 2020 se iniciarám con una de las despedidas más tristes y esperadas la de Bojack Horseman, que llega a su fin luego de seis temporadas.

Estreno: 31 de enero.

Stanger Things

Todavía no se confirmó la fecha exacta del estreno de Stranger Things 4, ni si se trata de la última temporada. Lo cierto es que los creadores habían dicho que pensaron una historia para cuatro o cinco temporadas.

Estreno: Sin fecha (se espera para fines de 2020).

La casa de papel

La tercera parte de La casa de papel está anunciada por Netflix para el 3 de abril de 2020 con la frase “prepárate para el caos”. La serie supo generar interés en el público de habla hispana con una ingeniosa historia alrededor de un grupo de personas que se reúnen detrás de un minucioso plan para atracar la casa de la moneda española.

💥03.04.2020💥 Ni el Profesor se espera este caos. #LCDP4 pic.twitter.com/blX5SYBChP — La Casa de Papel (@lacasadepapel) December 8, 2019

Estreno: 3 de abril.

Dark

Una serie que se cuenta en varios tiempos del relato, con muchos personajes y apela a la destreza de las audiencias para comprender el complejo devenir de la historia. La temporada no tiene fecha de estreno, pero vale recordar que el 27 de junio de 2020 es la fecha del fin del mundo en la historia de Dark.

Estreno: sin fecha.

The Handmaid’s Tale

Se puede decir que The Handmaid’s Tale es una serie que marca una época a la vez que una época marca a la serie. Basada en el célebre libro de Margaret Atwood de los ochenta, supo actualizar y aportar al férreo debate público sobre las deudas en los derechos de las mujeres.

You did this, Resistors. Praise be. 🙌 Season 4 of The #HandmaidsTale is happening! pic.twitter.com/uQfKEGE9cW — The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) July 26, 2019

Estreno: sin fecha.

Freud

Bajo el título de Freud, la producción alemano-austríaca no se tratará de una biografía del padre del psicoanálisis sino de un thriller de ocho capítulos de 45 minutos que podrá verse por Netflix.

Estreno: sin fecha.

Hunters

Al Pacino es el protagonista de Hunters, que se estrenará en Amazon Prime Video. La serie creada por David Weil y producida por Jordan Peele, director de Get Out y Us, estará ambientada en la Nueva York de 1977. La historia se centra en un grupo de personas que al enterarse de que cientos de oficiales del régimen nazi viven infiltrados en Estados Unidos con el plan de tomar el poder, emprenden su búsqueda para llevarlos ante la Justicia.

Estreno: sin fecha.

The Undoing

La miniserie dramática The Undoing es una de las grandes apuestas de HBO, con Nicole Kidman como protagonista y productora y David E. Kelley en los guiones, repiten el mismo equipo que en la exitosa Big Little Lies. Anunciada hace más de un año, The Undoing está basada en la novela You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz.

Estreno: sin fecha.

The Outsider

Basada en la novela de Stephen King con mismo el nombre, la serie The Outsider (El visitante) ya difundió su primer tráiler. HBO adquirió los derechos del bestseller de 2018 y la adaptó a una serie de diez episodios que se estrenará el próximo 12 de enero.

Estreno: 12 de Enero.

La conjura contra América

El 16 de marzo se estrenará La conjura contra América, una historia que se centra en la vida estadounidense contada desde una familia judía de New Jersey. Desde ellos se puede asistir al padecimiento del ascenso al poder de Charles Lindbergh en 1940, un héroe de guerra xenófobo que busca implantar el fascismo.

Estreno: 16 de marzo.

Glow

Glow se transformó en una de las mejores comedias de Netflix. Y este año cerrará su historia, con la llegada de su cuarta temporada. Se espera que el final de Glow llegue a mediado de este año, cerrando con diez capítulos y una de las historias más entretenidas tanto para fans de la lucha libre como de las buenas series.

All good things must come to a GLOWing end. We're coming back for a fourth and final season! pic.twitter.com/FPLiAzLdZ5 — GLOW (@GlowNetflix) September 20, 2019

Estreno: Sin fecha (se espera para mediados de año).