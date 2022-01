Lazo, la app que daba premios y quedó en el olvido

En 2019, la Municipalidad de Berazategui lanzó una novedosa Aplicación para Celulares que premiaba a los vecinos que realizaran buenas acciones. Los anuncios fueron grandilocuentes y los medios nacionales se hicieron eco de la noticia de la app que llegó a ser presentada en España.

Pretendía ser una «revolución tecnológica» encarada por el entonces Intendente Juan Patricio Mussi (ahora procesado por la causa del agua contaminada en Berazategui), pero finalmente quedó en el olvido.

App Lazo de la Municipalidad de Berazategui

Al día de la fecha aún está disponible en el App store de google, en cuyo lugar reza la descripción: «Lazo es una App gratuita, que te propone completar desafíos por los que ganás puntos, llamados “Lazos”, que se acumulan y podés canjear por premios increíbles! Cada desafío es un buen hábito que ayuda a mejorar Berazategui y su calidad de vida.» Aún así, la aplicación no cuenta con ningún desafío por cumplir ni puntos de canje de los «lazos». Quedó completamente abandonada.

La aplicación buscaba premiar algunos buenos comportamientos de los vecinos del municipio, tal y como consta en la descripción de la misma: «Adoptar una mascota, realizar un control de embarazo o asistir a una actividad municipal» son algunos de los desafíos que sumaban puntos, llamados «lazos». Estos puntos eran cambiados por productos o beneficios en los puntos de canje habilitados.

La App fue lanzada en el momento de apogeo tecnológico de Juan Patricio Mussi y promocionada por el Municipio con pompas y platillos, pero nunca llegó a instalarse entre los vecinos, pese a regalar varios premios. Según se podía ver en las publicaciones que realizaba el municipio, las recompensas consistían en una crema anti estrías, una pava eléctrica o unos auriculares, entre otros obsequios.

La idea parecía buena, pero algo falló. Al principio, llegó a ser presentada en Barcelona, España, por el propio Intendente como «la revolución en interacción y gestión«. Incluso hubo reuniones con funcionario de Quilmes que aseguraban que lanzarían una similar para el vecino distrito. Pero todo se fue apagando con el tiempo y no llegó nunca a atraer la atención de los vecinos.

Con poco más de 10 mil instalaciones en dispositivos móviles al día de hoy, apenas supera el 1% de los dispositivos activos en Berazategui. Otro factor que jugó en contra es la opinión de quienes intentaron usar la aplicación y los pésimos comentarios que han dejado en la misma.

Desde el cambio de intendente en el municipio, la app se vio afectada por la retirada de Patricio Mussi de la escena, dado que el ex mandatario cerró sus cuentas personales de Twitter y Facebook en donde promocionaba la App. La nueva gestión de Juan José Mussi cambió el rumbo del municipio y, desde entonces, no volvió a promocionarla, por lo que la misma quedó en el olvido absoluto.

Los testimonios de la App:

«No me deja ver mis lazos y además me parece que deberían agregar más opciones para informar problemas y no solo problemas relacionados con la luz. La voy a desinstalar, quizás en el futuro sirva más!» comentó en 2019 Camila Villalba en la App.

«Un desastre. Nunca se puede enviar un reporte de nada pues siempre da el mensaje «ocurrió un error, intente nuevamente mas tarde». La anterior app si bien era más rústica funcionaba. Esta no sirve para nada.» escribió Gabriel Marcelo Guevara en 2020.

«Malísima! No te deja poner la fecha de nacimiento, se traba cada rato. La instalé y desistalé, 5 minutos totalmente desperdiciados!» manifestó Cecilia Billordo en 2020.

La app también tiene algunos comentarios positivos, entre los que hay calificaciones super positivas de… empleados del municipio!. Una lastima, pero también hay comentarios de usuarios legítimos como este:

«Aun sin usarla, califico porque la idea es genial» comentó Marco Rocher en 2019.