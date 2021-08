Ledesma, tenista adaptado de Berazategui, inicia su participación en Tokio 2020

A partir del 24 de agosto se desarrollarán los Juegos Paralímpicos en Tokio, y Berazategui tendrá su representante de la mano de Agustín Ledesma, tenista en sillas de ruedas.

Para Agustín (Apu) será su tercera participación en juegos paralímpicos. En Río 2016, obtuvo un diploma en Dobles al igual que en Londres 2012. Con 27 años ocupa el puesto N°18 del ranking Mundial de Singles, N°16 en Dobles y es el N°2 de América.

En su participación en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 donde obtuvo medalla de plata en Singles y medalla de Oro en dobles junto a su compañero Gustavo Fernández. En la Copa del Mundo de Israel 2019 consiguió el cuarto puesto para la Argentina por primera vez en la historia.

Agustín llegó el viernes 20 de agosto a Tokio junto con sus compañeros tenistas, equipo técnico y médicos. En estos días se adaptó al horario, al clima y retomó los entrenamientos en gimnasio y en cancha con otros tenistas, incluso con equipos de otros países como España.

Apu Ledesma nació en Villa Soldati con una discapacidad llamada Mielomeningocele Espina Bífida, un defecto en la Médula Espinal en dónde no se cierra o no se desarrolla correctamente durante la gestación. Sin embargo, está discapacidad no le impidió desde pequeño realizar diferentes deportes, eligiendo el tenis para dedicarse profesionalmente. Hace 5 años que vive junto a su pareja en Berazategui. Y viaja todos los días hasta Vicente López para entrenar en la Academia de tenis CITAC.

Podremos ver a Ledesma vistiendo la celeste y blanca en la cancha a partir del 27 de agosto por DeporTv, así como también en otras plataformas que transmitirán los Juegos Paralímpicos.

Agustín tiene sus redes sociales para que puedan seguirlo y alentarlo: Instagram @apu_tenisadaptado y Facebook: Agustín José Ledesma Tenista Adaptado.

La delegación argentina consta de 57 deportistas que participarán en 11 disciplinas: atletismo, ciclismo, boccia, futbol para ciegos, judo, natación, paracanotaje, remo, taekwondo, tenis de mesa y tenis.