“Les pido que se coloquen el barbijo como corresponde o los bajo de la formación”

Un policía de la Federal pidió a los pasejeros del Tren Sarmiento sin barbijo que se lo pongan y dio un discurso sobre cuidados que terminó en aplausos.

“Por favor, les pido que se coloquen el barbijo como corresponde. La persona que no lo tenga colocado lo voy a bajar de la formación, sea blanco, amarillo, negro, violeta o de la raza que sea. Mujer, hombre, no me interesa”, se lo escucha al efectivo advertir a los usuarios.

“Si a esa persona no le interesa el otro, yo se lo voy a enseñar para que empiencen a tomar conciencia de lo que está pasando”, asegura el agente en otro tramo de la filmación, compartida en las redes sociales. A continuación, un vendedor ambulante lo interrumpe y, de inmediato, el agente le advierte: “Señor, estoy hablando”.

Mientras los casos de Covid-19 aumentan el Área Metropolitana, el policía pidió a pasajeros que extremen los cuidados. “Así que por favor señores empiecen a mostrar colaboración, esencialmente en el transporte público que es el peor lugar de contagios. Esto que estoy haciendo va más allá de mis funciones”, indicó

“Cuando subo a las formaciones abro las ventanas. Siempre tienen calor, no pueden respirar y no abren las ventanas”, agregó.

Para finalizar, se refirió a los más jóvenes: “Espero que no llegue, pero dentro de un mes cuando estemos en la segunda ola, especialmente los más jóvenes, piensen en sus padres, en sus abuelos, porque se van a divertir dos minutos y ellos van a terminar, con mucha suerte, en un hospital con un respirador artificial”.

Antes de finalizar, el oficial le indicó al vendedor que continúe, tras lo cual todo el vagón lo aplaudió: