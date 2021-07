Ley de Humedales: preocupa la falta de tratamiento del proyecto en el Congreso

Días atrás, la Multisectorial Humedales anunció que el 11 de agosto próximo realizará una caravana de kayaks por la cuenca del Río Paraná, desde Rosario hasta Buenos Aires, para exigir la continuidad del tratamiento al proyecto unificado de la Ley de Humedales. Desde el Foro Río de la Plata se mostraron preocupados por las dilaciones en el proyecto, que busca proteger recursos vitales como bosques y reservas de agua dulce.

Desde el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el medio Ambiente explicaron que la pérdida de humedales «No se ha detenido», lo que representa «un síntoma de la grave situación ambiental por la que atravesamos en el país».

«El año pasado creímos que los enormes incendios que dejaron más de 1.200.000 de hectáreas afectadas por el fuego había sido motivo para retomar la sanción de la ley de humedales. Pero nos volvimos a equivocar y no hubo ley», sostuvieron.

Desde el Foro recordaron también que «El proyecto que aprobó en noviembre de 2020 la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de Diputados no se discutió en las otras comisiones: ni en Agricultura (por clara presiones de los grandes agricultores y ganaderos), ni en Intereses marítimos y Presupuesto. Y, lo que es peor, aún no hay novedades de que intenten hacerlo. No está en la agenda parlamentaria» y en caso de que la Cámara de Diputados no vota este año la Ley de Humedales, una vez más perderá estado parlamentario, tal como sucedió en 2013 y 2016″.

«Hay que evitar que se repita la misma historia y eso es responsabilidad del Legislativo, pero también del Poder Ejecutivo que tiene mayoría en Diputados y podría impulsar la ley», sostuvieron.

Otra de las organizaciones que reclaman por la Ley es la Multisectorial Humedales, que anunció que el 11 de agosto próximo realizará una caravana de kayaks por la cuenca del Río Paraná, desde Rosario hasta Buenos Aires, con presencia frente al Congreso de la Nación, para exigir la continuidad del tratamiento al proyecto.

La Multisectorial expresó: «sabemos los intereses que se representan en las bancas (del Congreso Nacional). Estos intereses poco tienen que ver con lo que necesitan y claman las mayorías. Allí se hacen presentes los negocios de los ganaderos, los monopólicos empresarios de la tierra con intereses inmobiliarios, las forestales, las arroceras, las mineras, etc.», indicó. La coalición ecologista señaló además que «la presencia más influyente, en términos de ecocidio, en el Delta del Paraná tiene que ver con los intereses ganaderos e inmobiliarios».

Al respecto, desde la misma organización afirmaron que impulsan esa simbólica protesta «en medio de una grave situación socioambiental, marcada por una bajante histórica del Río Paraná», y en un contexto «de incendios crecientes en todo el Delta, al igual que el año pasado». Al respecto, precisaron que durante 2020 «se quemaron más de 400 mil hectáreas y en este 2021 continúa ese ritmo: es un territorio reconocido como sitio Ramsar a nivel internacional, además se alojan allí múltiples reservas y parques nacionales y provinciales».

Recordaron además que las tratativas «por una Ley que resguarde los humedales están por cumplir una década de trámite legislativo, si se tiene en cuenta que el primer proyecto de Ley de Humedales fue presentado por Elsa Ruiz Díaz (FPV) al Congreso de la Nación en 2013». «Están arruinando la mayor reserva de agua dulce del mundo, el Acuífero Guaraní. Tenemos el privilegio de que esté en Argentina, y no saben hacer otra cosa que quemarlo», cuestionó la Multisectorial. «Sobran razones que justifican la necesidad de una ley protectora y reguladora de estos territorios estratégicos y no son razones nuevas, lo nuevo es la urgencia», finalizó.