“Ley Fernando”: el proyecto para aplicar la “mano prohibida” a los rugbiers

A más de una semana del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, diputados de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, estudian la posibilidad de impulsar la Ley Fernando, que consiste en la “mano prohibida” para los rugbiers. El concepto ya fue implementado en el boxeo y el proyecto apuesta a sancionar a jugadores que ejerzan violencia en el ámbito deportivo.

Valeria Carreras, abogada que trabaja para el equipo de Fernando Burlando, elaboró las bases del proyecto denominado ‘Ley Fernando’. En tanto el diputado de la Provincia de Buenos Aires Daniel Lipovetzky (Juntos por el Cambio) y el referente del Frente de Todos Leandro Santoro informaron que ya trabajan para darle forma al mismo.

El objetivo es que sea ley para la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No modificaría las penas establecidas en el Código Penal, pero sí podría servir como fundamento para sanciones deportivas contra los clubes y jugadores involucrados.

Violencia en grupo

“Así como en lo clubes trabajan en la promoción de valores como el compañerismo y el trabajo en equipo, creo que no se está trabajando bien en temas como la violencia en grupo. Hay que involucrar mucho más a los clubes porque no alcanza con que los echen después de que pase algo como hizo el club de Zárate. Hay que trabajar preventivamente, y si no lo hacen van a tener sanciones”, informó Lipovetzky.

El proyecto establece penas «al jugador de rugby mayor de 16 años, corresponden a la categoría M16 en adelante (todos registrados en la UAR y la URBA) con suspensión de fechas a jugar». Ante la tercera ocasión en que recurra a la violencia, el club al que representa será sancionado con quita de puntos.