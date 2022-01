Lo dieron por muerto, se lo comunicaron a la familia pero se habían equivocado de paciente

Una insólita situación se dio esta semana en el Sanatorio Urquiza de Quilmes Oeste, cuando a una familia le comunicaron la noticia del fallecimiento de su padre pese a que el hombre no estaba muerto. Adujeron una equivocación al confundirlo con otro paciente.

El paciente en cuestión, José Santillán, de 70 años, quien de momento atraviesa un cuadro por Covid 19. Días atrás, su cuadro empeoró y desde la Clínica Calchaquí lo derivaron al Sanatorio Urquiza.

Según relató su hija Micaela al sitio InfoQuilmes, Santillán ingresó con dificultades para respirar, producto de una neumonía bilateral, pero esa situación no le impedía hablar y estaba lucido. El pasado lunes, desde el Sanatorio le informaron a la joven que su padre sería intubado.

«A las 5 de la mañana llegué al sanatorio pero el médico no me atendió hasta las 11. Ahí me llaman para que suba a terapia y me dicen que mi papá había fallecido», señaló la joven.

En medio de un profundo dolor, la familia comenzó con el papeleo para los trámites funerarios. Sin embargo, tres horas después de la triste noticia, todo cambió.

«Cuando solicitamos en el sanatorio los papeles para presentarlos en la funeraria, nos informan que habían cometido un error, y que mi papá estaba vivo. Lo atribuyeron que había dos pacientes en esa situación y por eso fue el error», señaló Micaela.

Ahora, José Santillán fue derivado al hospital El Cruce, donde continúa con su proceso de recuperación. Según su hija, se encuentra estable.

Si bien Micaela pidió hablar con el director del Sanatorio Urquiza, se lo negaron.

Denuncias reiteradas

Cabe recordar que el Sanatorio Urquiza ha tenido varias denuncias por casos de mala práxis. En noviembre pasado, publicamos esta noticia, en donde familiares, amigos y allegados de Martina Olmedo, una joven de 20 años que murió en el marco de un presunto caso de abandono de persona protestaron frente a ese nosocomio y exigieron justicia. Familias de otras víctimas también se movilizaron y contaron casos similares.

En tanto que en noviembre de 2020 una familia de Berazategui vivió horas de profundo dolor con el fallecimiento de Delicia del Valle Anrriquez, de 69 años, madre de tres hijas y un hijo. Ese caso lo contamos en ésta publicación, en otra denuncia por mala praxis.