«Te voy a arrancar la cabeza y los ojos»: las amenazas de un papá al compañero (13) de su hija

La justicia investiga una denuncia formulada contra un hombre que amenazó de muerte a un niño de 13 años, compañero de escuela de su hija, tras acusarlo de hacerle bullying. Un audio de WhatsApp revela las amenazas.

Los padres de un menor que asiste al Colegio Euskal Echea, de la localidad lomense de Llavallol, denunciaron ante la UFI n°6 de Lomas de Zamora a un hombre que habría amenazado de muerte al menor de 13 años. El sujeto asegura que molestaba a su hija en el ámbito escolar, según publicó el portal Diario Conurbano.

En el audio de WhatsApp, que es parte de la investigación, el hombre le recomendó al joven que lo denunciara porque iba a necesitar custodia policial.

“Con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo”, comienza el audio difundido y agrega: “Me importa tres carajos que vos tengas trece años, me importa un reverendo huevo ir preso porque, de hecho, ya lo estuve una vez y me manejo mejor que adentro de mi casa”.

«Te voy a arrancar la cabeza y los ojos»

“El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar ¿me escuchaste?”, señala y luego de manifestar que su hija tiene un implante coclear, añade: “De última, también te saco los oídos y se los pongo a mi hija”.

Sobre el final del audio le sugiere guardar el mensaje para que haga la denuncia: “Yo que vos lo haría para que te pongan custodia cuando entres y salgas del colegio porque te voy a hacer pedazos ¿me escuchaste? pendejo hijo de puta, a vos y a tu vieja, a los dos”.

Según trascendió, la justicia dispuso una medida cautelar que implica una restricción de acercamiento para el hombre. Además, lo instó a que cese el hostigamiento hacia el menor y el resto de su familia.

EL AUDIO: