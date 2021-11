Los 15 artículos más extraños de MercadoLibre Argentina

La plataforma líder de comercio electrónico le permite a millones de usuarios vender sus productos por internet. A diario los compradores de diferentes partes del país pueden adquirir rápidamente productos típicos y de uso cotidiano, y … otros que no lo son tanto.

A mediados de año te contamos sobre un usuario que había puesto a la venta un «Cohete espacial Chino» en MercadoLibre.

Ahora, en esta nota recopilamos los 15 artículos más extraños de MercadoLibre, aunque es casi seguro que no vas a comprar ninguno de ellos.

Cartas de Dragon Ball Z

El puesto número 1 se lo doy un vendedor de La Pampa que puso a la venta su muy querida colección de cartas del reconocido dibujo animado japonés. Aunque es bastante habitual que este tipo de productos sea comercializado por los fanáticos de la serie, a este se le fue la mano con la emotividad y le puso de precio nada menos que 18 millones seiscientos mil pesos.

Chau pava eléctrica

Para que usar una moderna pava eléctrica cuando podes tener una Pava Samovar. El producto en venta es originario de Francia y data de 1805, es una pieza de plata única. Se encuentra en San Antonio de Areco y su vendedor pide nada más que 6.820.000 de pesos. Una verdadera ganga para tomar unos mates.

Ajedrez de bronce

Otra pieza típica de colección, en la imagen se puede ver el gran detalle de este juego que comercializa un vendedor de José León Suarez por la módica suma de dos millones y medio de pesos. A mi no me estaría dando el límite de la tarjeta este mes, sino me lo compraba. Puesto número tres para esta joya.

Voy a guardar mi calculadora

El puesto número 4 es para la Máquina de Calcular «La Millonaria» de origen suizo y fabricada en 1865 que ofrece una casa de antigüedades de Parque Chacabuco. Esta impresionante máquina de calcular te permite saber que el millón quinientos veinte mil pesos que piden son demasiados para gastar en eso, a menos claro, que seas un coleccionista multimillonario. (Foto de Tapa)

Guarden El Progreso

En 2016 este Periódico llegó a tener una breve edición en papel, que por suerte duró poco. Si llegan a tener un ejemplar del mismo, guárdenlo. Nunca se sabe. Y si no, miren el ejemplar de La Gazeta de Buenos Aires que hoy venden a un millón y medio de pesos. Según el vendedor, de Chivilcoy, es una edición original en donde se publicó por primera vez el acta de la independencia (No se parece mucho a El Progreso de 2016). En fin, las cuatro páginas del diario del 17 de agosto de 1816 se pueden comprar en MercadoLibre.

Y el resto del barco?

El puesto número 6 se va para la localidad de Tigre, donde venden un Antiguo Timón de cabilla de un Barco Inglés de 1881, según su vendedor. Por esta pieza pide más de un millón de pesos, así que no quiero saber lo que pediría por todo el barco si lo tuviese.

Evita

Setecientos cincuenta mil pesos es lo que piden por una medalla original de la Orden de Evita. La medalla es de oro 18 quilates, pero vale más por su valor histórico. En el mundo sólo hay 3 de estas medallas y una ya está a la venta con su certificado de autenticidad.

Y la de 1853 cuanto sale?

Otra reliquia del gobierno justicialista a la venta es una edición de la Constitución Nacional de 1949 que ofrecen al mismo valor que la medalla de Evita. (Yo me quedaría con la medalla, que es de oro). En este caso, el vendedor es de Charata, Provincia de Chaco, que casualmente por aquel entonces se llamaba Provincia Juan Domingo Perón. Puesto número 8 para esta edición.

Me gusta Vox Dei, pero no para tanto

Puesto número 9, aunque debería ser el 1, es para el vendedor de Lanús que ofrece un vinilo de la mítica banda Quilmeña Vox Dei. Según explica el responsable de la publicación es una copia original y bla bla bla, pero no creo que valga los casi 66 millones que pide. Me parece que se le fueron los ceros…

Hablá más fuerte que no te escucho

Medio millón de pesos es lo que piden por casi 200 bocetos originales del gran Garcia Ferré, creador de Anteojito, Super Hijitus, Larguirucho y tantos otros personajes de historietas. El vendedor, del barrio porteño de Flores, asegura que le fueron regalados por el autor en persona. Dato, no opinión: Garcia Ferré fue por muchos años vecino de la ciudad de Berazategui.

Estoque de torero

Puesto nro. 11 para un ¿estoque de torero?. Si. Alguien en Villa Urquiza quiere deshacerse de este artefacto propio de la tauromaquia y se le ocurrió que habrá alguien dispuesto a pagar la friolera (siempre quise usar esa palabra, por eso armamos esta nota) de 420.000 morlacos (bueno, pesos). Sinceramente, horrible.

A los muchachos del Molino

2 Millones es la suma que pide un usuario por una carta y varias fotografías de Juan Domingo Perón e Isabelita, las cuales habrían sido propiedad de uno de los dueños de la mítica confitería El Molino. Según su vendedor, habrían sido enviadas por el ex presidente desde el exilio en agradecimiento por su colaboración a la causa. Seguramente, con la venta recuperarán lo aportado.

¿A cuánto el kilo de meteorito?

El puesto número 13 se excede de desopilante, y seguramente este usuario esté a punto de recibir una visita de la Interpol ya que la venta de meteoritos está totalmente prohibida. La publicación ofrece un «Meteorito Litosiderito Metal Rocoso con Corteza de Función» por la suma de 4.440.000 pesos. Valor astronómico para el objeto que apenas supera los 6 kilos de peso y es de dudosa procedencia. A pesar de ello, la publicación ya cuenta con varias ofertas, aunque a «años luz» del monto de venta.

Armadura medieval

El anteúltimo artículo a la venta es una armadura medieval que, según refiere la publicación, perteneció a la Infantería francesa. Está a la venta por TAN SOLO $650.000 y, pero si lo estás pensando, te advertimos: es inútil para andar de noche por el conurbano.

¡Que la vengan a buscar!

El último producto de esta recopilación es una bandera inglesa traída en Mayo de 1982. En la publicación puede leerse, «tomada de la casa del gobernador, Rex Hunt, en abril de 1982». Su vendedor, además, ofrece diversos documentos originales de la contienda, todo por la suma de $2.000.000. Linda ganga… para un inglés. Pero una lástima que un objeto tan caro para todos los argentinos se venda en internet.

Bonus track insuperable

Mención especial para la publicación de Juan Pablo. Este usuario vende un «Auto a Radiocontrol y Retrato Fotográfico de su Dueño», o sea una foto de él mismo. Y exige a cambio 13.350.750 pesos alegando un alto valor emocional. El juguete asegura que fue un regalo de un tío de España que se lo trajo en 1982 cuando los autos a radio control eran poco frecuentes en este país y relata la historia del mismo en la publicación. Si este muchacho vende ese auto y el retrato, yo prometo tatuarme su cara.

Si conoces alguna otra publicación extraña, ponela en los comentarios.