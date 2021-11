Los teléfonos celulares más usados por los bonaerenses

Tener que elegir entre muchos productos puede agobiar a cualquiera. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál me conviene más? Siempre es bueno preguntarse cuales son los teléfonos celulares más usados, aunque el proceso de selección de un móvil es muy personal porque dependerá del uso que se haga del mismo. Pero si hay algo que sirve mucho es saber cuales son las estadísticas de uso y cuales son los más usados por la gente.

Las tiendas comerciales que se especializan en venta de tecnología suelen hablar de «los celulares más vendidos», pero este dato solo refiere a las ventas del mes en curso o de los últimos meses, cuando el tiempo promedio de recambio de un teléfono móvil en Argentina supera ampliamente el año y medio.

¿Cuáles son los teléfonos celulares más usados en este año 2021?

En Periódico El Progreso te contamos todos los datos de este informe elaborado por el gigante de la tecnología. Esperamos que te sirva para poder elegir tu próximo teléfono móvil.

Según el informe de Google sobre las estadísticas de uso en la provincia de Buenos Aires al que pudo acceder este medio, la lista de los dispositivos más usados es bastante amplia. En esta nota analizaremos el listado de los 150 teléfonos más usados en este 2021 por los usuarios de internet móvil de toda la Provincia de Buenos Aires.

Compañías de telefonía móvil que más venden:

Quienes usamos estos dispositivos habitualmente sabemos que la cantidad de modelos varía ampliamente, incluso dentro de las distintas marcas. En Argentina hay más de 290 modelos distintos, pero a la hora de hablar de las empresas que los fabrican, solo podemos decir que los 150 que exponemos en este artículo son comercializados tan solo por 8 compañías; Alcatel, Apple, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Samsung y Xiaomi acaparan más del 94% del mercado, destacando Samsung con el 51,35% de los dispositivos en uso. Algo que resulta obvio con solo ver que de los 20 teléfonos más usados, 14 son solo de esta cía.

Los teléfonos más vendidos por empresa

Como se puede ver en el siguiente listado el Iphone de Apple lleva la delantera, y solo sería superado por el Samsung Galaxy J7 si este no tuviera tanta variedad de submodelos (Prime, Nxt, etc.), pero aún así está entre los más usados.

Ranking Dispositivo Porcentaje 1 Apple iPhone 5,59 2 Samsung SM-G532M Galaxy J2 Prime 3,91 3 Samsung SM-J710MN Galaxy J7 (2016) 3,88 4 Samsung SM-G610M Galaxy J7 Prime 2,97 5 Samsung SM-A105M Galaxy A10 2,90 6 Samsung J701M Galaxy J7 Nxt 2,37 7 Samsung SM-A107M Galaxy A10s 2,10 8 Samsung SM-G570M Galaxy J5 Prime 2,02 9 Samsung SM-A205G Galaxy A20 1,83 10 Motorola Moto E6 Plus 1,60

Empresas y modelos por orden alfabético;

Alcatel

La empresa china cuenta con apenas 2 modelos entre los primeros 150, el Alcatel 5033A 1 y el Alcatel 5024J 1S, en los lugares 98 y 144 del ranking respectivamente. Ambos son tan versátiles como desconocidos en nuestro país.

Apple

La empresa de la manzana solo comercializa su producto más logrado, el Iphone que cuenta con sistema operativo propio en todas sus versiones. Apple tiene el 8,04% del mercado de los teléfonos activos conectados a internet en 2021. Estos van desde el primer puesto del ranking hasta el 117 pasando por versiones como el 6, 7 y 8 plus, s y standard. Al tener su sistema propio y no usar Android cuenta con funciones que no tiene ningún otro celular.

Huawei

Otra compañía China que supo crecer mucho en los últimos años. Pero por el momento su modelo más usado apenas escala al puesto 59 del ranking y la participación de la empresa en el mercado argentino recién llega al 1,33%, por lo que todavía tiene mucho para crecer. Se caracteriza por tener modelos económicos y sencillos, pero duraderos dentro de lo razonable. Actualmente su modelo estrella es el Huawei CAM-L03 Y6 II dentro de los 7 más comercializados de la cía.

LG

La reconocida empresa de pantallas se adaptó bien al mundo de los celulares y en nuestro país ya tiene 14 dispositivos entre los 150 más vendidos con los que acapara el 3,28% de los usuarios de internet móvil. El caballito de batalla de la cía es el «LG LM-X210 Aristo 2» que se ubica 54 en el rank seguido por el LG-M250 K10 que ya tiene más de 4 años en el mercado mundial.

Motorola

Esta empresa, que supo ser la más vendida, hoy detenta el 2do lugar con el 26,68% del mercado. Y no es para menos: Motorola fue además la empresa que lanzó el primer celular de mano hace ya casi 50 años. Hoy, dentro de los 150 dispositivos más usados, 45 son Motorola. Los modelos Moto E5 y Moto E6 en sus versiones Play y plus son los primeros de este sello, pero también está el modelo E7 que es el de mayor crecimiento actual. En general, estos dispositivos son sencillos, resistentes y de valores normales, sobre todo si se compra en tiendas oficiales.

Nokia

La empresa de origen finlandés que supo hacer los primeros teléfonos a prueba de todo (el famoso Nokia 1100), ahora se encuentra mucho más alejada de este mercado y en el ranking apenas llega a sumar a su único modelo, el Nokia 2.3, que representa solo el 0,11% de todos los móviles en uso. Hay que reconocer que este celular que se vende a menos de 100 dólares en nuestro país vale cada centavo que se gasta en él.

Samsung

Sin dudas, esta empresa está pasando su mejor momento comercial, al menos en nuestras tierras. En estos momento tiene el 47,8% del mercado. Casi que podríamos decir que de cada dos conexiones móviles a internet, una se hace con sus productos. Según los datos del informe, pese a que actualmente se venden muchos más modelos del Galaxy A, aún sigue siendo el Galaxy J el más usado. Por ejemplo el J7 que ya tiene más de 5 años desde su lanzamiento.

Así Samsung se lleva el podio como empresa, teniendo 8 de los 10 dispositivos más usados este año, encabezado por el SM-G532M Galaxy J2 Prime. A toda su gama de aparatos hay que reconocerle los procesadores en cuanto a velocidad, aunque también hay que decir que la vida útil de las baterías ha dejado mucho que desear en los modelos más viejos (aunque está mejorando en las versiones actuales).

Xiaomi

Cerramos la lista con otra empresa china que entró al mercado como una alternativa económica a las demás, pero que de a poco se está ganando un nombre. Sus teléfonos son lo que prometen, económicos y potentes. Los modelos Redmi Note 8 y 7 son los que lideran la lista de la cía. pero entre sus 11 dispositivos más usados no llegan a superar el 2,34% del mercado, por lo que todavía les queda mucho por ganar.

Ranking de los 150 teléfonos celulares más vendidos y usados actualmente

Ranking Dispositivo móvil Porcentaje 1 Apple iPhone 5,59 2 Samsung SM-G532M Galaxy J2 Prime 3,91 3 Samsung SM-J710MN Galaxy J7 (2016) 3,88 4 Samsung SM-G610M Galaxy J7 Prime 2,97 5 Samsung SM-A105M Galaxy A10 2,90 6 Samsung J701M Galaxy J7 Nxt 2,37 7 Samsung SM-A107M Galaxy A10s 2,10 8 Samsung SM-G570M Galaxy J5 Prime 2,02 9 Samsung SM-A205G Galaxy A20 1,83 10 Motorola Moto E6 Plus 1,60 11 Motorola moto E5 play 1,54 12 Samsung SM-A217M Galaxy A21s 1,5 13 Motorola Moto E6S 1,5 14 Samsung SM-J400M Galaxy J4 1,29 15 Samsung SM-J260M Galaxy J2 Core 1,28 16 Motorola Moto E6 Play 1,17 17 Samsung SM-A015M Galaxy A01 1,17 18 Samsung SM-A515F Galaxy A51 1,15 19 Samsung SM-A315G Galaxy A31 1,14 20 Motorola moto e5 1,07 21 Samsung SM-A305G Galaxy A30 1,06 22 Samsung SM-A307G Galaxy A30s 0,96 23 Motorola moto e(7) plus 0,95 24 Samsung SM-A207M Galaxy A20s 0,92 25 Samsung SM-A115M Galaxy A11 0,89 26 Motorola Moto G7 Power 0,89 27 Samsung SM-A505G Galaxy A50 0,88 28 Motorola Moto G7 Play 0,84 29 Motorola Moto G9 Play 0,82 30 Samsung SM-J600G Galaxy On6 0,82 31 Samsung SM-J415G Galaxy J4+ 0,8 32 Samsung SM-J700M Galaxy J7 2015 0,77 33 Samsung SM-J610G Galaxy J6+ 0,77 34 Samsung SM-A013M Galaxy A01 Core 0,74 35 Motorola Moto C 0,71 36 Motorola Moto E (4) Plus 0,71 37 Motorola One Fusion 0,7 38 Motorola Moto G8 Play 0,62 39 Motorola Moto G (5S) Plus 0,6 40 Samsung SM-J410G Galaxy J4 Core 0,6 41 Samsung SM-A022M Galaxy A02 0,58 42 Motorola Moto g(8) power lite 0,57 43 Motorola XT1925 Moto G6 0,56 44 Motorola Moto G6 Plus 0,55 45 Xiaomi Redmi Note 8 0,53 46 Samsung SM-J111M Galaxy J1 Ace 0,52 47 Samsung SM-A125M Galaxy A12 0,52 48 Motorola moto e(7) 0,51 49 Motorola Moto G (5) Plus 0,51 50 Motorola moto g(8) plus 0,51 51 Samsung SM-A025M Galaxy A02s 0,49 52 Motorola moto g(9) power 0,49 53 Motorola Moto One Macro 0,48 54 LG LM-X210 Aristo 2 0,48 55 Motorola Moto G6 Play 0,46 56 Motorola Moto e5 plus 0,46 57 LG LG-M250 K10 2017 0,45 58 Xiaomi Redmi Note 7 0,44 59 Huawei CAM-L03 Y6 II 0,44 60 Apple iPhone 7 Plus 0,44 61 Motorola moto g(9) plus 0,44 62 Motorola Moto g(7) 0,42 63 Motorola G8 Power 0,42 64 Apple iPhone 7 0,41 65 Motorola Moto G7 Plus 0,4 66 Samsung SM-J510MN Galaxy J5 (2016) 0,4 67 Motorola Moto G20 0,4 68 Samsung SM-A715F Galaxy A71 0,4 69 Motorola G8 0,39 70 Samsung SM-A325M Galaxy A32 0,39 71 Samsung SM-G950F Galaxy S8 0,39 72 Samsung SM-G531M Galaxy Grand Prime 0,38 73 LG LM-X540 K50S 0,37 74 Motorola Moto G (4) Moto G4 0,36 75 Apple iPhone 6s 0,36 76 Samsung SM-G955F Galaxy S8+ 0,36 77 Motorola Moto C Plus 0,35 78 Motorola Moto G5 0,32 79 Samsung SM-G9650 Galaxy S9+ 0,3 80 Samsung SM-J810M Galaxy J8 0,3 81 Motorola Moto E6i 0,3 82 Motorola moto g(30) 0,29 83 Samsung SM-A705MN Galaxy A70 0,29 84 Samsung SM-G935F Galaxy S7 Edge 0,29 85 Apple iPhone 8 Plus 0,28 86 Motorola One 0,28 87 LG LGM-M700 Q6 0,26 88 Xiaomi Redmi Note 8 Pro 0,26 89 LG K-200 X Style 0,26 90 Xiaomi M2003J15SC Redmi Note 9 0,26 91 Samsung SM-J320M Galaxy J3 Duos 0,25 92 Samsung SM-J200M Galaxy J2 (2015) 0,25 93 Motorola One Vision 0,24 94 Samsung SM-A520F Galaxy A5 (2017) 0,23 95 Motorola Moto G Play Moto G4 Play 0,22 96 Motorola Moto E7i Power 0,22 97 Motorola MotoG3 0,22 98 Alcatel 5033A 1 0,22 99 LG LM-X430 K40S 0,22 100 Apple iPhone 6s Plus 0,22 101 LG X230 K7 2017 0,21 102 Samsung SM-A750G Galaxy A7 (2018) 0,21 103 Samsung SM-A720F Galaxy A7 (2017) 0,21 104 Huawei VNS-L23 P9 Lite Dual SIM LTE 0,2 105 Apple iPhone X 0,2 106 Huawei TRT-LX3 Y7 2017 0,2 107 Samsung SM-J260MU Galaxy J2 Core 0,2 108 Apple iPhone 8 0,2 109 Samsung SM-G530M Galaxy Grand Prime 0,19 110 LG LM-X420 K12 Plus 0,19 111 Samsung SM-G975F Galaxy S10+ 0,19 112 Samsung SM-M105M Galaxy M10 0,18 113 Samsung SM-G9600 Galaxy S9 0,18 114 Motorola One Hyper 0,17 115 Apple iPhone 6 0,17 116 Motorola One Action 0,17 117 Apple iPhone XR 0,17 118 Samsung SM-J106M Galaxy J1 Mini Prime 0,16 119 LG LM-X520 K50 0,16 120 LG X240 K8 0,15 121 LG LM-X525 Q60 0,15 122 Motorola Moto Z3 Play 0,14 123 Samsung SM-A525M Galaxy A52 4G 0,14 124 Huawei ALE-L23 P8 Lite 0,14 125 Xiaomi Mi A2 0,14 126 Xiaomi M2004J19C Redmi 9 0,14 127 Samsung SM-A530F Galaxy A8 2018 0,14 128 LG F670S K10 0,14 129 LG K120 Spree 0,14 130 Huawei RNE-L03 Mate 10 Lite 0,14 131 Samsung SM-G780F Galaxy S20 FE 0,13 132 Samsung SM-G973F Galaxy S10 0,13 133 Samsung SM-N950F Galaxy Note8 0,13 134 Xiaomi Redmi Note 9 Pro 0,13 135 Samsung SM-A605GN Galaxy A6+ 0,12 136 Motorola XT1710-02 Moto Z2 Play 0,12 137 Xiaomi Redmi Note 6 Pro 0,12 138 Samsung SM-J500M Galaxy J5 0,12 139 Xiaomi Redmi Note 9S 0,12 140 Huawei SCL-L03 Honor 4A 0,11 141 Nokia 2.3 0,11 142 Samsung SM-G970F Galaxy S10e 0,11 143 Xiaomi Mi A3 0,1 144 Alcatel 5024J 1S 0,1 145 Xiaomi Redmi 7A 0,1 146 LG K350 K8 0,1 147 Motorola XT1635-02 Moto Z Play 0,1 148 Samsung SM-G930F Galaxy S7 0,1 149 Huawei BLL-L23 Mate 9 Lite 0,1 150 Samsung SM-G36M Galaxy Core Prime 0,1

Esperamos que estos datos te sirvan cuando tengas que tomar una elección.