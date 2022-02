Luana Volnovich habló sobre sus vacaciones en el Caribe: «Tenía pasajes que se me iban a vencer»

La titular del PAMI Luana Volnovich rompió el silencio luego de la polémica por sus vacaciones en las playas de Cancún y dijo que los medios se ensañaron con ella por su “condición de mujer”. Además, aclaró por qué decidió vacacionar en el Caribe y cuál es su relación actual con el Presidente.

«Fueron los primeros 10 días que me tomé después de dos años de trabajo intensivo en la obra social de jubilados más grande de Latinoamérica y más grande del mundo. Es un desafío muy grande y mis primeros días (de descanso) fueron muy necesarios”, sostuvo la referente de La Cámpora Berazategui en Futurock.

Si bien admitió que era entendible que surgieran “dudas legítimas y genuinas de algunos sectores por el destino”, dijo que lo que más le molestó es que los medios se ensañaran con ella por su “condición de mujer”.

“Se dijo que me fui en un avión privado de la provincia de Chaco, que me fui en rebeldía con el Presidente, se dijo que hice acefalía en el PAMI y que mi papá ganaba 350 mil pesos y otras tantísimas barbaridades”, expresó.

«Fue un ataque»

«Fue un ataque a mi vida personal, que es más fácil porque soy mujer, eso lo tengo claro (…) Fue muy difícil desde lo personal» insistió Volnovich.

Sobre por qué decidió viajar a México en lugar de hacerlo en Argentina dijo que «La decisión tiene que ver con cuestiones que no dije porque tenía unos pasajes que se me iban a vencer. Son cosas que le pasan a personas que viven de su sueldo. Pero yo igual entiendo y lo acepto porque se me exige más por el rol que tengo ahora».

Por último, se refirió a su relación con Alberto Fernández, al sostener que «El Presidente siempre habla muy bien de nuestro trabajo y nos agradece que pudimos hacer la política de medicamentos gratis a los 3 meses de asumir. Y lo dijo públicamente. Siempre ha valorizado nuestro trabajo”, concluyó

La entrevista a Luana Volnovich