Luciano Pertossi se negó a declarar: “me duele la cabeza”, dijo

La descripción de su estado físico y mental fue producto de su estadía en la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N°6 de Villa Gesell, donde se presentó ante el juez Mancinelli y la fiscal Verónica Zamboni.

Cabe recordar que para este jueves ya se habían presentado a indagatoria los 10 acusados por la muerte de Fernando. Sin embargo, cinco de ellos se negaron a declarar, entre ellos Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, imputados como “coautores” del hecho.

“Yo declararía pero no en frente de la doctora Zamboni, porque me genera cierta desconfianza, ya que no se si lo que voy a decir acá va a salir en los medios, como ya estuvo pasando, que se filtraron cosas”, expresó Ciro Pertossi (primo de Luciano) ante el juez y la fiscal.

“A nosotros nos condenó la sociedad antes que cualquier otro juez o fiscal, nos condenaron los medios diciendo todo lo que supuestamente había pasado”, sentenció Thomsen por su parte.

“Ellos tenían los vídeos y nosotros nos enteramos por nuestra familia el día de visitas, ya privados de la libertad, (de) todo lo que había pasado ese día, porque nunca nos lo habían explicado”, sostuvo el joven.