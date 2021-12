Mamá de Roxana Villalba, a tres años de su desaparición: «El Estado no hace nada para encontrarla»

Familiares, amigos y allegados, junto a organizaciones sociales, marcharon el martes 7 de diciembre al cumplirse tres años de la desaparición de Roxana Villalba. Alejandra, su mamá, exigió por la aparición con vida de su hija y aseguró que “Tengo ganas de prender fuego el Estado”.

La movilización partió desde la plaza San Juan Bautista de Florencio Varela y discurrió hasta la Peatonal Monteagudo. Con pancartas y cánticos exigieron avances en la investigación de la desaparición de la joven, que fue vista por última vez el 7 de diciembre del 2018, día en que debía ir a una consulta médica.

«No sé nada de ella, necesito encontrarla. La fiscal Nuria Gutiérrez de la UFI 4 de Florencio Varela no da respuesta. El protocolo de búsqueda no da resultado, necesito que cambien la caratula de la causa para que mi hija aparezca» dijo Alejandra ante los presentes.

«Alguien tiene a Roxana y no la dejan volver conmigo ni con su familia ni con sus amigos. En Florencio Varela desaparecen las personas y nadie hace nada. El Estado es responsable de las desapariciones, tiene todo para encontrarlas y no las encuentra», aseguró la madre de la joven.

«Así como mi hija esta desaparecida hace tres años hay muchas que desaparecen y no vuelven o vuelven sin vida. Conocí a muchas madres que me acompañan con quienes tenemos sentimientos encontrados, tengo ganas de prender fuego el Estado, porque no hacen nada por encontrar a Roxana», concluyó.

Roxana Villalba fue vista por última vez el 7 de diciembre de 2018, cuando dejó su casa en la localidad de Zeballos. El día 13 de ese mes estuvo solicitando un turno en el hospital Argerich, debido a que es trasplantada hepática. Sin embargo, nunca regresó para completar el examen.

Roxana Villalba:

Ante cualquier información, comunicate al 911 o al 15-2180-6509 (familia). También podés dar aviso a la Comisaría más cercana o al 0800-999-1234 opción 1.