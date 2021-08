Manes destrozó a Gollán por su gestión en Salud y le apuntó al kirchnerismo

El precandidato de Juntos, Facundo Manes, criticó el trabajo de Daniel Gollan al frente del Ministerio de Salud bonaerense y dijo que “abandonó” para dedicarse a las elecciones.

“Me gustaría que Santilli acepte el debate para que la gente pueda saber qué le ofrece cada uno a la sociedad. Si el tiene que acompañarme o yo a él (después de las PASO), cada uno tiene que saber las ideas del otro, espero que acepete”.

Al respecto, Manes profundizó en que “Yo quiero ganarle al kirchnerismo, y creo que le podemos ganar, pero para eso la oposición debe debatir, engordar la oposición y debatir con Santilli para luego ganarle al kirchnerismo”.

Lo más destacado, sin embargo, fueron los dichos sobre la gestión de Gollan, Manes fue tajante y cargó con todo con el ahora ex ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires: “Es un ministro que gestionó la pandemia y abandonó el puesto para ser candidato con abrazos y gritos, no cumpliendo las normas que él mismo sugería”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que “Nos deja una pandemia en la cual murieron 53 mil personas, la mitad de los muertos por Covid en Argentina”.

“Un ministro que no mostró datos actualizados, que no rastreó eficientemente y que tomó decisiones no basadas en datos científicos, que no pensó en el daño mental de los ciudadanos… creo que el impacto de la gestión de Gollan va a ser de décadas”.

Escuchá el audio completo: