Mario Ishii: “Cuando dije ‘falopa’ quise decir ‘medicamentos’”

El intendente de José C, Paz, Mario Ishii, intentó aclarar que sacaron de contexto sus dichos en un video divulgado el viernes en el que se dirigía a empleados municipales. Aseguró que nunca dijo que «encubría» la venta de «falopa», sino que cubría «el trabajo de las ambulancias, no a narcotraficantes».

«Estoy cubriendo el trabajo, no encubriendo narcotraficantes», se defendió el intendente del distrito del noroeste del conurbano. En ese sentido agregó que «Me sacaron de contexto, porque dije que cubría el área» de Salud, en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

Ishii fue filmado, hace un mes, mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados de su municipio que trabajan en el sector de la Salud, y que pedía mejores condiciones laborales. En el mencionado video, a Ishii se le oye decir: «Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias».

El jefe comunal de José C. Paz también habló con el sitio Infobae. Reproducimos lo publicado por ese sitio de noticias el sábado por la tarde.

—¿En que situación fue filmando?

—Tuve hasta 40 pedidos de ambulancia y no me los sacaban. Estaban todas las ambulancias paradas. Entonces me puse a hablar con ellos. Y la discusión la sacaron de contexto, esta frase que si bien yo no digo encubrir, digo que estoy cubriendo todos los puestos de laburo de ellos. De ellos del área de salud. Son más de 50 personas.

—Usted habla de ‘Falopa’…

—Estaba discutiendo con todos los chóferes de ambulancias. Seguramente debe haber un traidor en todo esto, pero yo estaba defendiendo los puestos de trabajo. Yo estaba tratando con todos, pero bueno, para que salgan de ahí, yo quería mover las ambulancias.

—No me contestó. ¿Cuándo usted dice la palabra falopa, a qué se refiere?

—A medicamentos. A los remedios.

—¿No estaba aludiendo a droga, a cocaína?

—No. Yo hacia referencia a los remedios que se llevan en las ambulancias.

—¿Cuando Infobae publicó el vídeo, qué pensó?

—Nada. Un traidor. La discusión fue de 40 minutos y se publicaron 15 segundos. Si vos oís lo que estamos discutiendo, entenderías toda la historia.

—La Justicia abrió una causa. ¿Usted qué va a hacer?

—Que investiguen, que investiguen hasta lo último. Es más, yo mandé a investigar también con resultados negativos. Varias veces. Así que debe haber expedientes cuando yo mando a investigar. Hicimos denuncias por falta de vacunas, o falta de cosas. También las he hecho. O sea, cuando interviene el área, si tengo que ir a algún lado voy a ir, no tengo problmeas. Pero también, si quieren llevarlo para el lado del narcotráfico que metan preso a todos los que tengan que meter o que los fusilen en la plaza, yo no tengo problmeas. Ese es un tema netamente judicial de inseguridad.

—Pese a la causa, no se va a tomar licencia. ¿Seguirá en su cargo?

—Yo estoy tranquilo con lo que estoy haciendo, lo que estoy trabajando. Si no que vengan a ver el trabajo que estoy haciendo. Sé que Dios lo va a solucionar todo.

—¿Lo llamó el gobernador Axel Kicillof o algún ministro del Gobierno Nacional?

—No, no, no. Nadie.

Ishii cumple su cuarto mandato como intendente en José C. Paz. Durante más de 20 años en que estuvo a cargo del municipio se lo involucró en varias causas narcos y hechos criminales, aunque siempre protegido por el poder provincial y nacional. Ahora, el fiscal Miguel Ángel Vieira Miño, de la UFI 9 de Delitos Complejos de San Martín, iniciará una causa por el polémico video.