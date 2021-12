Martiniano Molina se recuperó, dijo que va a vacunarse y cargó contra quienes lo criticaron

El ex Intendente de Quilmes y ahora diputado bonaerense Martiniano Molina se recuperó tras padecer coronavirus y salió a la carga de funcionarios y dirigentes políticos que lo criticaron por no vacunarse. Además, dijo que en las próximas horas se inoculará contra el virus, algo que en primer momento había rechazado.

«Luego de haber transitado el COVID-19 quiero expresarles mi agradecimiento por las muestras de cariño y apoyo que recibí, así como mi preocupación ante el atropello a lo que considero que son los pilares sobre los que se construye la democracia», expuso Molina en las redes.

«En los últimos días fui objeto de críticas y descalificaciones malintencionadas. Los que ahora levantan el dedo acusatorio y dan lecciones de moral son los mismos que decidieron encerrarnos, empobrecernos y ubicarse en los primeros lugares de la fila para ser vacunados», arremetió.

«Estos funcionarios, con sus declaraciones y ataques, reflejan su enorme ignorancia sobre áreas de conocimiento científico de vanguardia en el mundo. No dudo de que la vacunación ha sido uno de los avances sanitarios y por ese motivo me inocularé contra el COVID-19», sostuvo el ex Intendente.

Por último, mencionó al actual ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, al considerar que «aún hoy pide «responsabilidad individual para ayudar a quienes no están a la altura de lo que estamos viviendo», como si él lo hubiera estado cuando, con su silencio cómplice, cientos de militantes recibían los «favores» de la política corrupta», cerró Molina.

Las críticas al ex Intendente comenzaron con el actual Secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Quilmes, Alberto De Fazio, quien lo había exhortado a que «luego de su recuperación, en un acto de responsabilidad individual y colectiva, proceda a vacunarse».

A las críticas se sumaron luego la propia Mayra Mendoza y otros dirigentes y funcionarios ligados al Frente de Todos, como Daniel Filmus y Daniel Gollán, por ejemplo.