Más de 14 mil familias están sin luz en Berazategui

Masivo apagón en el distrito.

Miles de vecinos de Berazategui están sin suministro eléctrico desde hace varias horas. Los cortes afectan a varios puntos del distrito y generan serios trastornos y grandes pérdidas económicas.

Según la información oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad son 14.804 los clientes de Edesur afectados en Berazategui. 8960 clientes en Berazategui centro (la zona más afecada); 2793 clientes sin luz en Sourigues; 2378 en Ranelagh y 546 en Villa España. Todos afectados por cortes en el servicio de Media Tensión.

Además, hay 127 clientes sin luz por cortes en el servicio de baja tensión, en las zonas de Berazategui oeste y El Pato.

Desde el ENRE informaron que el servicio se estaría restableciendo cerca de las 17 horas de este martes. Mientras tanto, los afectados reportan que han sufrido pérdidas económicas de consideración, especialmente aquellos comerciantes que trabajan con productos refrigerados.

“Desde el domingo que en Villa España estamos sin luz. Yo tuve que tirar la carne que no me pude llevar a mi casa o repartir con conocidos”, relató Carlos, dueño de una carnicería sobre la calle 24. “Es la tercera vez que me pasa en el último año. Nadie se hace cargo de esto”, sostuvo.

En tanto en Sourigues vecinos denuncian que están sin luz desde el domingo a la mañana y que sus reclamos no son atendidos por Edesur. “Estuve llamando todo el día (lunes) y no me atendieron. No tengo el reclamo hecho porque no pude habalr con nadie. Es una vergüenza, tuve que tirar comida y remedios”, contó Nancy, vecina de esa localidad”.