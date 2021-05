¿Quién es Matías Aguirre del Movimiento Evita Berazategui?

Para develar esta pregunta nos acercamos al local del Movimiento Evita, en la avenida 14, donde Aguirre se presentó como el referente en Berazategui del movimiento social que lidera el Secretario de Economía Social de la nación, Emilio Pérsico.

En una charla a fondo con Periódico El Progreso, Aguirre habló de los temas que ocupan hoy a la secretaría y al movimiento y de sus más de 10 años al frente del mismo. Hombre apacible y de palabras moderadas, Aguirre habló de la situación que viven hoy los beneficiarios de los planes sociales en la argentina, pero especialmente en Berazategui. En nuestra localidad actualmente hay unos 10.000 beneficiarios de la asistencia social que brinda el ministerio para el que trabaja, un numero relativamente bajo en comparación con las vecinas localidades de Quilmes y Florencio Varela, que llegan incluso a duplicar la relación de planes por habitante, situación que se lo atribuye a que Berazategui vive una realidad muy distinta a otros distritos en cuanto a la presencia del estado en los barrios.

Matías Aguirre y los planes sociales en Berazategui

En referencia a los planes sociales Aguirre hace una autocrítica importante. Asegura que los mismos están en proceso de transformación para pasar de ser asistencia a convertirse en una fuerte herramienta de desarrollo del empleo. Históricamente los movimientos sociales han utilizado los mismos para conseguir el poder suficiente para gestionar negociaciones que devengan en mayor asistencia para los desocupados. Y en este punto Aguirre remarca la importancia de entender que los desocupados son trabajadores excluidos del sistema laboral a los que el Estado les debe garantizar una fuente de ingresos. Según su apreciación, esto no se venía cumpliendo hasta la llegada de Néstor Kirchner al poder, cuando los movimientos sociales se encontraron con un dirigente que les cuestionó el reclamo de alimentos en lugar del reclamo de trabajo. Por entonces se gestó un cambio en la mentalidad de la dirigencia de los movimientos sociales, especialmente en el Movimiento de los Trabajadores Desocupados, el hoy llamado Movimiento Evita.

En consonancia con ese cambio, Aguirre entiende que los movimientos sociales no deben limitarse al reclamo sino al trabajo desde las barriadas en los más diversos ámbitos. En ese sentido, el movimiento hoy cuenta con una estructura local que le permite desde participar del programa de vacunación hasta desarrollar programas de formación docente en el distrito. En sus propias palabras, la estructura del movimiento se conforma por múltiples secretarías ocupadas por profesionales abogados, enfermeros, docentes que trabajan en los barrios e incluso en el centro de Berazategui, lo que no deja de asombrar a Aguirre. En su cara persiste la sorpresa cuando habla de los trabajos en zonas como Ranelagh o el centro comercial de la ciudad, en donde asegura que los movimientos sociales no han tenido inserción en el pasado.

El crecimiento del Movimiento Evita

El armado de esta estructura nos lleva a preguntarle a Matías Aguirre por su fin último y sus aspiraciones políticas. Sentado en su escritorio no duda y se sincera: las aspiraciones de crecimiento político están siempre ahí. Entiende que trabaja para el crecimiento del movimiento y sabe que la oportunidad puede llegar en cualquier momento. Hace un repaso de los logros políticos del Movimiento Evita y no puede dejar de lado que en la última elección sumaron en Berazategui a la concejal Verónica Alejandra Diaz. Se asegura de dejar en claro que no está dispuesto a relegar al movimiento por sus aspiraciones personales, pero deja entrever que ya están trabajando para 2023.

Matías Aguirre y la política:

Para conocer mejor su formación política, le pedimos que defina a ciertas personalidades de la política y así se expresaba:

De Alberto Fernández asegura que es una persona muy determinada a dialogar con todos, incluso con sus peores enemigos. Refiere que el presidente se considera a sí mismo como un hombre de transición que lidera un frente político muy amplio. Aguirre lo conoce de cerca. El actual presidente de la nación fue el jefe de campaña de la elección que llevó a Aguirre a representar al PJ en Berazategui cuando Juan José Mussi lo hizo por el Frente de Todos.

De Mauricio Macri no tiene las mismas concesiones. Si le reconoce que es un hombre que hace lo que piensa, asegura que ese pensamiento ha llevado al país a enfrentar un nivel de endeudamiento histórico y comparable con el que sufrimos en la última dictadura. Es un hombre capaz de hablar de la Salud cuando en su gestión se convirtió el Ministerio en Secretaría.

A Néstor Kirchner le guarda un lugar notable en la historia argentina. Aguirre lo define como el hombre que logró que el peronismo (después de Perón) volviera a juntar a todos los actores sociales en la plaza, con todo lo que ello implica. Y agrega que su llegada fue recibida con cierta reticencia por los movimientos sociales que por entonces estaban muy descreídos de la política tradicional, el cual considera es otro de los grandes logros del expresidente: hacer que se vuelva a creer en un político luego de varios gobiernos neoliberales.

A Sergio Massa le confiere un papel importante en el armado del frente. A su decir, Massa es un hombre de grandes convicciones que supo entender cuándo es momento de “salir de la rotonda” para estar donde el pueblo necesitaba. Hoy no estaríamos en el gobierno sin el consenso que hubo, este logro solo era posible con todas y todos, asegura Aguirre.

De Juan José Mussi destaca tanto sus cualidades como conductor político como las cualidades que le atribuyen los vecinos en los barrios. Aguirre remarca que los berazateguenses ven en el doctor al hombre que antaño los ayudaba a hacer las veredas y las calles codo a codo, y lo distingue por ser el mismo que transformó a Berazategui del patio trasero de Quilmes a una ciudad prospera. En lo personal Aguirre ve en Mussi a un conductor y un consejero, y confiesa que mantiene periódicas charlas con el actual intendente para solicitarle opiniones sobre las más diversas cuestiones.

Menor relación ha tenido con Juan Patricio Mussi, aunque no deja de referirlo como el intendente que generó un salto tecnológico en el municipio y desliza que es una gran ausencia en la política local que hoy Patricio no esté presente. A su criterio, la política debería ir a buscarlo por su importante valía.

Finalmente, le pedimos a Matías Aguirre que se definiera él mismo. En este punto de la entrevista, los silencios dicen más que las palabras. Deja en claro que no es un hombre autorreferencial y no oculta que le cuesta definirse a sí mismo. Pese a ello, parece tener muy en claro quién es, destacando que viene de una familia con otras ideas políticas. Católico, apostólico, romano, Matías tuvo en el pasado deseos de ordenarse monaguillo, por lo cual hasta el día de la fecha varios lo siguen identificando con ese apodo. Pero la vida le deparó otros caminos y el ejercicio de la docencia lo llevó a la villa 31, en donde, según sus propias palabras, la realidad transformó su vida y lo involucró con la comunidad, con el barrio y le hizo entender que hay que luchar para transformar el barrio desde adentro, no para salir de él.