Máximo Kirchner en Quilmes: respaldo a Mayra Mendoza y críticas a Martiniano Molina

El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, estuvo en Quilmes este jueves, acompañando a la Intendenta Mayra Mendoza en lo que fue el cierre de campaña antes de la veda electoral.

Durante un encuentro de militantes en la sede local del sindicato de Luz y Fuerza en la Ribera, Kirchner pidió a los presentes afrontar «un gran desafío por delante, que es tratar de dar vuelta la elección para darles mayores herramientas a Mayra, al gobernador (por Axel Kicillof) y al presidente Alberto Fernández».

En ese sentido, Kirchner advirtió que «al pueblo de Quilmes no le perdonan su independencia» por haber votado a Mayra. Además, cuestionó a Martiniano Molina por «no haber levantado la voz para que no les subieran las tarifas» a los vecinos, al tiempo que le reprochó «nunca haber levantado la voz para decirle a la gobernadora (María Eugenia Vidal) y al presidente (Mauricio Macri) que mire a su pueblo que no podía más».

«Enorme trabajo de Mayra Mendoza»

El jefe de la bancada del oficialismo en la Cámara baja valoró el «enorme trabajo» realizado en Quilmes «desde que llegó Mayra». Asimismo, acusó a un sector de los medios de comunicación nacionales de ignorar al municipio excepto para cuestionar la gestión de la camporista.

«Entre 2016 y 2019 parecía que en Quilmes no había baches, no había inseguridad, que estaba todo bien», ironizó Máximo. Y siguió diciendo que «desde la llegada de Mayra a la intendencia el periodismo porteño se ha dado cuenta de que Quilmes existe».

En otro tramo del mensaje, en este caso dirigido a dirigentes y militantes de la coalición oficial, Kirchner exhortó a todos los presentes a «trabajar para que la vida les quede cerca» tanto a los vecinos del municipio como a todos los argentinos y argentinas. «Hay que lograr que la vida no le quede tan lejos a la gente, hay que trabajar para que la vida les quede cerca», convocó desde el palco.

Acuerdo con el FMI

En cuanto a la negociación abierta con el FMI a partir del crédito tomado por la gestión anterior, el titular del bloque en Diputados recordó que Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007, impulsó el desendeudamiento y, de ese modo, ganó autonomía.

«Cuando te sacás ese lastre es cuando empezar a construir tu libertad, porque la libertad se construye siempre: minuto a minuto, día a día. La libertad es independencia, y la libertad se gana y se construye poniendo el cuerpo», argumentó ante el auditorio.