Según fuentes judiciales, Thomsen (20) y Pertossi (19) quedaron acusados de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”. Se trata de un delito que prevé la pena de prisión perpetua; en tanto el resto de los rugbiers figuran como “partícipes necesarios”.

Cabe mencionar que todos los acusados permanecen detenidos en distintas comisarías. Se espera que en las próximas horas todos ellos sean trasladados a una unidad penitenciaria.

Pablo Ventura, el detenido número once, probó que no participó de la brutal golpiza y que no estuvo en Gesell en el momento del crimen. Es por ello que este martes por la noche fue liberado por la justicia.

El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió el sábado, alrededor de las 4.50, a la salida del boliche “Le Brique”, en la avenida 3 y Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell. El joven de 19 años, estudiante de Derecho, fue atacado a golpes por una patota, lo que le provocó la muerte.

Además de Thomsen, Ciro Pertossi y Ventura, también fueron detenidos Matías Benicelli (20); Ayrton Viollaz (20); Luciano Pertossi (18); Lucas Pertossi (20); Alejo Milanesi (20); Enzo Comelli (19); Juan Pedro Guarino (19) y Blas Cinalli (18).