Mayra Mendoza, presente en el multitudinario homenaje a Néstor Kirchner

Una multitud colmó el estadio de Morón para homenajear al ex presidente Néstor Kirchner, al cumplirse este miércoles un nuevo aniversario de su fallecimiento. Mayra Mendoza, junto a parte de su gabinete, estuvo presente.

«Estuvimos en Morón recordando a Néstor, él nos hizo volver a creer en la política y nos enseñó que la salida siempre es colectiva. Vamos a levantar siempre tu legado, poniendo el cuerpo y militando para hacer de nuestra patria un lugar con justicia social», sostuvo la Intendenta de Quilmes.

El acto fue encabezado por el Presidente Alberto Fernández, quien en su alocución enfatizó que su Gobierno no va a «arrodillarse» ante el FMI. En ese sentido, el mandatario prometió que buscará un acuerdo que «no condicione» el futuro de los argentinos, al trazar un paralelo entre la situación que vivía el país en 2019 y la que afrontó en 2003 al asumir el poder Néstor Kirchner.

«No vamos a hacer un acuerdo que deje más postergados a los argentinos; si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar por pagar una deuda; voy a cerrar con el fondo el día que sepa que eso no condiciona el futuro de los argentinos», expresó durante el Presidente.

El acto, organizado por el Frente de Todos (FdT), reunió en un gran escenario a gobernadores, intendentes, funcionarios, candidatos y dirigentes sindicales y sociales. Bajo la consigna «primero se crece, luego se paga», el gobierno busca plantear que no pagará el acuerdo con el FMI que el país suscribió durante la gestión de Mauricio Macri.

Frente a un estadio colmado de militantes, acompañado por muchas de las principales figuras del FdT, Fernández reivindicó las políticas impulsadas por Kirchner. Al respecto, aseguró que para su gestión «nada hay más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos que han caído ahí».

«No pensamos en un país para pocos, sino para todos; no tenemos esa idea que dice que en Argentina sobran 20 millones de habitantes», planteó el mandatario.