Mayra Mendoza: «Demuestran una vez más que son egoístas e irresponsables»

La intendenta Mayra Mendoza criticó a quienes este lunes marcharon por las calles de Quilmes y de distintas ciudades del país para rechazar la cuarentena y la reforma judicial que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.

«Mirá que distintos somos», escribió Mendoza en las redes sociales. «Mientras las familias hacen un gran esfuerzo, el personal de salud trabaja intensamente, los contagios crecen y el sistema sanitario público/privado al borde. Hacen esta convocatoria opositora y demuestran una vez más que son egoístas e irresponsables».

«Empatía y responsabilidad no existen en el diccionario de estas personas. No les importa ni su vida menos la de otros. Los convencieron que el odio es el camino y ahí están. Es preocupante que gente de la oposición presente en la marcha no use ni tapabocas, ojalá no se contagie», cerró la jefa comunal.

MIRÁ QUE DISTINTOS SOMOS. Mientras las familias hacen un gran esfuerzo, el personal de salud trabaja intensamente, los contagios crecen y el sistema sanitario público/privado al borde. Hacen esta convocatoria opositora y demuestran una vez más que son egoístas e irresponsables. pic.twitter.com/vsa0CAcoJt — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) August 17, 2020

Además, la intendenta recordó al General Don José de San Martín, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, con un tiro por elevación hacia el Pro y Juntos Por el Cambio: «Hoy más que nunca nuestra Patria Grande necesita de la solidaridad y el compromiso de todos. Recordamos a José de San Martín, quien supo poner el bienestar colectivo sobre los intereses individuales y dio su vida por los pueblos libres de América Latina. #MásUnidosQueNunca», pidió Mendoza.