Mayra Mendoza reapareció en público tras el asesinato de Lucas Cancino

Luego del brutal asesinato del adolescente Lucas Cancino en Quilmes, la Intendenta Mayra Mendoza retomó este sábado su agenda pública, y lo hizo con una visita al barrio Finexcor, en Bernal, y al cuartel de Bomberos de Quilmes.

En el barrio Finexcor, Mendoza participó de una jornada de limpieza y puesta en valor, donde dialogó y escuchó a los vecinos mientras que personal de la Secretaría de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) trabajó en conjunto con los habitantes del barrio y organizaciones del lugar en las tareas de mejoras.

“Nos reunimos con los vecinos y vecinas y acordamos llevar adelante mejoras en el barrio, que posiblemente nos lleven un tiempo pero vamos a ir avanzando. Entonces, lo que no podemos hacer ahora, no significa que no lo vamos a hacer más, lo vamos a ir haciendo, y mucho más fácil va a ser para el Estado Municipal si los vecinos nos van acompañando”, sostuvo Mayra Mendoza.

La Jefa Comunal informó sobre el avance del Plan Maestro de los Arroyos San Francisco y Las Piedras, que permitirá poner en marcha trabajos de adecuación y saneamiento en los cursos de agua con el objetivo de dar respuesta al problema de las inundaciones y avanzar con políticas de protección del ambiente.

Además, visitó los comedores Luz de Esperanza; Somos el Mundo y La Esperanza; también la copa de leche Rincón de los Niños, y el comedor Todo por los Chicos, que también funciona como Punto Solidario.

En ese marco, se informó que la recolección de basura en el barrio aumentará en frecuencia desde el lunes 18 de octubre, y pasará de 2 días semanales (martes y jueves), a 6 (de lunes a sábados), y que se instalaron allí 16 tachos comunitarios para que los vecinos vuelquen los residuos.

VISITA A BOMBEROS DE QUILMES

Durante la jornada, Mendoza visitó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Quilmes, ubicado en Guido 87, en el que entregó un cheque simbólico por un subsidio de más de 5 millones de pesos. Luego fue a la plaza Yapeyú, en calle 893 esquina 845, frente a la entrada del Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, donde se inauguró la primera escultura de Sudamérica que destaca a una bombera, y que homenajea a trabajadores de la institución.

La Jefa Comunal entregó en Quilmes el subsidio anual que se enmarca en el apoyo al Sistema de Emergencia Municipal de los Bomberos de la Comuna, y que en total (sumando los 4 cuarteles), supera los 14 millones de pesos. A su vez, dialogó con los trabajadores, les agradeció por su trabajo, y recorrió las instalaciones y el salón de eventos del lugar.

“Entregamos un subsidio para que puedan fortalecer el trabajo que desarrollan. ¡Gracias por el enorme compromiso que tienen con nuestro pueblo! Seguiremos trabajando unidos para lograr la ciudad que nos merecemos”, sostuvo.

A su vez, Alejandro Pascual, presidente de Bomberos de Quilmes destacó: «Este subsidio nos da el respaldo económico para solventar un gran porcentaje de los gastos de mantenimiento, ruptura, compra de vehículo y renovaciones del plantel. Venimos de dos años muy complicados realmente, y por suerte la Intendenta supo leer bien los gastos que tienen los Bomberos».

Monumento a Bomberas y Bomberos Voluntarios en Solano

La Intendenta estuvo presente en la plaza Yapeyú, en Solano, para la inauguración de la primera escultura de Sudamérica que tiene como protagonista a una mujer bombera, y que homenajea a trabajadores del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Solano, en el marco de la conmemoración del 72° aniversario de la localidad y el 63° aniversario de los Bomberos, ambos celebrados el 12 de octubre.

“Este es un homenaje, es una escultura que tiene al hombre y a la mujer bombero, con esa convicción y vocación de servicio que todos ustedes todos los días demuestran, y tiene que ver con el orgullo de saber que son piezas que forman parte de un grupo humano que está dispuesto a dar la vida por los otros y por las otras. Y esto es algo que como sociedad necesitamos poner en valor y reconocer. Quiero decirles a todos y todas que como Intendenta de Quilmes, en representación de nuestros vecinos y vecinas, que los bomberos de San Francisco Solano son un orgullo para toda la comunidad”, afirmó Mendoza.

«No le crean a las pantallas»

El evento prosiguió con música de la banda 12 de Octubre de los Bomberos de Solano, el izamiento de las banderas institucionales de los cuatro cuarteles de Quilmes, y el descubrimiento de la escultura y de cuatro placas en homenaje a los citados cuarteles. Posteriormente, 11 aspirantes a bomberos juraron para integrar el cuerpo activo; y se realizaron reconocimientos a 5 integrantes del personal que alcanzaron los 25 años de servicio, y a dos bomberos que ayudaron a salvarle la vida a un bebé en el año 2020.

Durante su discurso, la Intendenta se refirió a lo que el oficialismo considera un «ataque mediático» luego del festejo del aniversario de San Francisco Solano y resaltó: “Les molesta que el pueblo de Solano festeje, que pueda disfrutar de un recital, buscan dividirnos y que no creamos en nosotros. Les pido que no le crean a las pantallas, que la verdad está entre nosotros cuando nos miramos a los ojos y nos escuchamos. Nos quieren dividir pero debemos saber que debemos estar unidos para salir de la pandemia y seguir adelante”.

En tanto, Eduardo Lena, presidente de Bomberos de Solano, dijo: “La importancia que tiene esto es homenajear primeramente a la mujer y al hombre bombero; esta es una escultura que se viene realizando desde hace un par de años con material reciclable. En cuanto a los bomberos, lo único que tengo para decirles es gracias”.