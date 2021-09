Mayra Mendoza tildó de “macrista” y “opositores” a una ONG que rescata caballos en Quilmes

La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza cargó contra una ONG que rescata caballos en Quilmes a la cual tildó de “macrista”, al considerar que hacen campaña en su contra.

Todo se dio en las redes sociales, luego de que una seguidora de Instagram de Mendoza le comentara una publicación preguntándoles “¿Cuándo vas a hacer algo por los caballos que maltratan todos los días?”.

La jefa comuna respondió que “nuestro gobierno es el que implementó por zonas la prohibición de la TAS animal, ningún otro gobierno lo hizo antes en Quilmes. pero en las redes de caballos Quilmes no lo van a decir porque son opositores, son un grupo Macrista (sic) que más que importarles los caballos buscan hacerle daño a este Gobierno. Hay que ver la película completa”, escribió la Intendenta.

La usuaria volvió a consultar si la ordenanza que prohíbe la TAS se cumple en Quilmes, a lo que la mandataria sostuvo que “Se cumple. En Quilmes Centro ya no entran. Así iremos ampliando las zonas y entregando móviles para reemplazar los caballos. Vamos a crear una escuela de equinoterapia con los animales recuperados, no es magia, es hacer un trabajo que durante años no se hizo”, sostuvo Mendoza.

Desde la ONG recogieron el guate y le respondieron con un duro comunicado en las redes sociales, el cual reproducimos a continuación por completo:

Asi le responden desde Intendencia del Municipio de Quilmes Municipalidad de Quilmes a los ciudadanos que piden por el fin de la tracción a sangre.

Sinceramente estas respuestas dejan a cualquiera sin habla. Siguen viendo a los animales como ‘cosas’. Como un ‘objeto’ que no siente y que después de haber sido hostigado en un carro al punto de casi morir, debe seguir siendo ‘algo’ para que los humanos le sigan sacando provecho. No piensan en su libertad. Solo en seguir usándolos.

Nosotros nos preguntamos realmente si piensan ser noticia mundial desde Quilmes con los caballos rescatados usándolos para equinoterapia en el estado calamitoso en el que estan.

¿Durante las clases de equinoterapia los van a tener simultaneamente colgados de un arnés? ¡Van a parecer caballos de una calesita! ¿Van a brindar clases de anatomía con los caballos esqueléticos? ¿Van a usar la basura que sacan de sus intestinos para saltar a la soga?

Les recordamos que los caballos de su Municipio no pueden ponerse en pie, estan desfigurados, tienen los huesos de sus columnas astilladas de tantos golpes , les faltan sus ojos, muchos estan fracturados, otros simplemente mueren antes de que puedan ser rescatados. Y todo esto pasa por lo que le hacen los carreros de su municipio a los caballos en total impunidad.

Y esto pasa porque se mantiene la connivencia de los gobiernos de turno, sea cual fuere, con los sindicatos de carreros.

La Municipalidad festeja abiertamente el cumpleaños del barrio La Paz con un caballo sano. Es emocionante verlo, porque debe ser el único. También es emocionante verlos festejar con el jefe del sindicato de carreros, ese que prepotea y nos amenaza a nosotros o a cualquier vecino de Quilmes que quiera sacar un caballo.

Nosotros cuando vamos al barrio La Paz, o a La Matera, o a La Iapi, o Villa Lujan, o al barrio que elijan, solo vemos muerte. Los caballos se caen de flacos. Mueren con basura atorada en sus estomágos porque lo único que los alimenta es el basural clandestino que tienen frente a ellos ¿Y festejan con un caballo?

LA FALTA DE EMPATÍA ES SUPREMA.

Por otro lado, les recordamos que si han hecho algo durante esta gestión fue porque LA JUSTICIA LOS OBLIGÓ como Municipio. Ante la acción de amparo que realizó el Dr. Leonardo Barnabá – Derecho Penal en la gestión anterior.

Ustedes, por su parte, han hecho hasta lo imposible para que no se cumpla al modificar en total silencio y en connivencia con los sindicatos de carreros, el artículo 9. Así como lo redactaron les permitía como Municipalidad de Quilmes NO CUMPLIR SI LO DESEARAN. Permite la circulación de animales atados a los carros como están actualmente. Y dicho y hecho. No se cumple. Están matando a los caballos.

Mantener a los caballos en los carros lo único que hace es perpetuar la pobreza, el robo de caballos, el incremento de basurales ilegales a cielo abierto, la explotación infantil y el exterminio sistemático de caballos en nombre de la pobreza, cuando lo que hay acá es CRUELDAD. Existen otros medios de transporte.

INVITAMOS A TODA LA MUNICIPALIDAD A VENIR CON NOSOTROS A LOS BARRIOS, A FOTOGRAFIAR LO QUE EN SUS REDES SOCIALES NO SALE. VAYAMOS A VER A LOS CABALLOS MORIR EN LAS CALLES A GOLPES ¡MIREMOSLOS SUFRIR JUNTOS, VAN A QUERER QUE SE TERMINE!

Los caballos en los carros se terminan con voluntad política. Con VO-LUN-TAD. Sino, crucen la vereda y vayan a Berazategui a ver como trabajan.

Y por último, queremos decirles que no recurran a pretextos estúpidos. Nosotros no hacemos, ni haremos política partidaria. Si ustedes maman política, ¿Donde estaban cuando realizábamos las marchas y aparecían los carros prendidos fuego frente a la Municipalidad? ¿Dónde estaban cuando el decorado de la entrada de la Municipalidad eran los caballos muertos? ¿Eso no lo vieron? Les recordamos que eso pasaba durante todos los gobiernos incluyendo los “Macristas”.