Trabajadores de McDonald´s denuncian que nos les pagaron los sueldos

Empleados de la cadena de comidas rápidas Mc Donald’s denuncian que aún no cobraron la última quincena, y que no saben cuando lo harán. Denuncian en las redes sociales una #McEstafa.

En algunos casos, los empleados aseguran que Arcos Dorados S.A., el mayor operador de restaurantes de McDonald’s en América Latina y el Caribe, les pagaría a sus empleados las horas mínimas, unas 30 semanales. En otros casos se pagarían las horas trabajadas en la quincena, es decir casi ninguna teniendo en cuenta la cuarentena. Además, se descontaron los presentimos de quienes faltaron sólo por la cuaretena.

La empresa, una de las que más factura a nivel mundial en el rubro gastronómico, no ha emitido comunicado al respecto.

Muchos de los empleados temen expresarse al respecto dado que podrían ser despedidos. «Estoy en incertidumbre si me van a pagar o no lo que me corresponde, porque cuento con el mango para ayudar en mí familia, esta pandemia nos atravesó y económicamente nos pegó porque algunos no estamos tan bien parados, pero pensamos que al laburar en una empresa que dice que «genera sonrisas» y se preocupa por el bien común, uno tiene tranquilidad, porque piensa que no va a haber ningún problema, pero no es así, porque a la hora de tener que cumplir con los pagos a miles de personas y familias, se olvidan de su eslogan”.

Urgente: las empresas de comidas rápidas @McDonalds_Ar @BurgerKingArg y @StarbucksAr pagaron menos del 50% del salario de marzo a sus trabajadores. Fueron afectados unos 25 mil empleados de todo el país. — Mariano Martín (@marianoemartin) April 6, 2020

La misma situación parece presentarse en otras cadenas, tal lo denunciado por el periodista Mariano Martin en Twitter.