«Me arrancaron un pedazo de mi corazón», asegura el papá de joven asesinada en Florencio Varela

Carlos, el padre de Milagros Saavedra, habló con Crónica TV y contó cómo se dieron los hechos; dijo que «Somos nuevos en el barrio» y que por ello no conoce a los narcos que mataron a su hija, aunque sostuvo que hará «justicia por mano propia».

«Me arrancaron a mi hija, me arruinaron la vida. Mi hija murió adentro de mi casa…» indicó ante la prensa.

Acerca del rol de la policía de Varela, el hombre aseguró que «La Policía venía y no hacia nada, (los narcos) le daban 100 mil pesos al comisario, no le daban dos monedas. Eso lo saben todos los vecinos pero nadie dice nada por miedo, pero yo no tengo miedo ya», agregó.

«Miedo no tengo, que miedo voy a tener si me arrancaron un pedazo de mi corazón», sostuvo, y dijo que «si me tengo que comprar un revolver y hacer justicia por mano propia lo voy a hacer, ¿Que voy a esperar? ¿Que me maten otro hijo? no me importa mas nada»

El hombre dijo desconocer quienes son los asesinos, ya que es nuevo en el vecindario, pero confirmó que vendían droga a pocos metros del lugar donde ocurrió el enfrentamiento.

Cabe mencionar que decenas de vecinos se presentaron en la comisaria de Bosques para exigir justicia y reclamarle a la Policía por la inoperancia para terminar con los narcos en esa localidad.