Desmonte en el Parque Pereyra: convocan a una actividad para detener el «ecocidio»

*Por el Foro Río de la Plata

La humanidad atraviesa un grave equilibrio ambiental pero pareciera que esto no lo pueden o no lo quieren ver algunos sectores políticos (gubernamentales o no), económicos e incluso académicos. Esta realidad es la que vivimos por estas horas en la Reserva de Biosfera del Parque Pereyra.

Pocos días atrás, los profesionales el Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología, Producción de Servicios de la Madera de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, salieron a contestar la denuncia que venimos realizando desde la Asamblea de la Reserva de Biosfera del Parque Pereyra en torno a la resolución de producir un desmonte en el conocido como “monte ex Massuh”, ubicado dentro del Parque Pereyra, monte que al ser abandonado por dicha papelera se incorporó naturalmente a la Reserva.

La respuesta es como salida de un gabinete, sin visión de lo que pasa a su alrededor. Desconociendo la realidad ambiental por la que atravesamos para, con una visión tecnócrata e industrialista y sin propuestas claras, tratar de fundamentar una inconsistente legitimidad y así talar 200 hectáreas de bosque.

Ninguna explotación forestal industrial está por encima de algo esencial que es el derecho a un ambiente sano y saludable.

Hoy la humanidad se debate ante el gran desafío de detener el cambio climático. Y en la base de ello está detener la producción de dióxido de carbono e impulsar el cuidado de los principales elementos de los que disponemos, como es: impedir los desmontes, proteger los humedales, cuidar ríos y arroyos y evitar los basurales a cielo abierto, para mencionar solo los que están en manos de todos.

Esta pretensión del Centro de la Madera, avalada por el Ministerio de Desarrollo Agrario, con el silencio cómplice del nuevo Ministerio de Ambiente provincial, es un contrasentido que se lo puede parar solo con la movilización popular.

Por ello, la Asamblea de la Reserva de Biosfera del Parque Pereyra ha convocado a una concentración, acto y jornada de esclarecimiento el sábado 19 a las 14 horas en Camino Centenario y calle 403, para exigir a las autoridades que paren este verdadero Ecocidio.

*Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, integrante de la Asamblea de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola