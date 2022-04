“Dios, llevame al cielo”, el desgarrador ruego de una nena de 5 años víctima de bullying

Una nena de 5 años víctima de bullying en la escuela, le ruega a sus padres que no la lleven a la escuela porque sus compañeros se burlan constantemente y la excluyen. En las últimas horas, el papá viralizó un video pidiendo «tomar conciencia» de cómo afecta este tipo de comportamientos a los más chicos.

“Ya el año pasado le decían cosas en el jardín, pero por ahí como era más chica no se daba cuenta pero ahora sí y le duele lo que escucha. Todos los días regresa a casa llorando, enojada, nos pide no ir más a la escuela y dice que se quiere ir al cielo. Nos enteramos que este no es el primer caso de maltrato en la escuela, hay nenes que hasta son golpeados por sus compañeros”, contó Juan Carlos Palma (45), papá de la nena, al sitio Infobae.

Desde que la niña empezó primer grado que sus padres comenzaron a notar un cambio en el comportamiento de Agustina, la niña en cuestión. Aseguran que llora constantemente, dejó de ver los dibujitos como antes y que suele jugar sola.

Fue su hermana Sara, de 18 años, quien logró que Agustina pudiera contar el motivo de su sufrimiento. “Dijo que en la escuela se ríen de ella, que le dicen ‘gorda cerda’, ‘gorda chancha’, ‘gorda puta’… ¡Tiene cinco años y tiene que escuchar todo eso!”, reclamó Juan Carlos.

Fue así como el hombre decidió grabar un video donde la niña cuenta qué le dicen sus compañeros. Luego lo viralizaron en las redes sociales, hasta que el caso tomó trascendencia en los medios locales y nacionales.

Palma también contó que la directora de la Escuela Nº 1-105 Lindor Castillo, de La Arboleda, en Tupungato, a la que asiste su hija, le dijo que «Agustina va a quedar como estúpida, como una tonta, por los videos que subieron a las redes. Y dijo que es una nena que se duerme en clase, que va al comedor a pedir pan… ¡y lo decía de una manera que me dio mucha bronca! Mi hija es una nena con mucha energía, ¿cómo va a decir que duerme en el salón?”, sostuvo el hombre.

El desgarrador video

“No quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda. Me tratan de gorda chancha, estoy cansada, me tienen harta”, se queja llorando Agustina.

Nena (5) víctima de bullying, le ruega a sus padres que no la lleven a la escuela porque sus compañeros se burlan constantemente y la excluyen. En las últimas horas, el papá viralizó un video pidiendo "tomar conciencia" de cómo afecta este tipo de comportamientos a los más chicos pic.twitter.com/3lgX9yKjVG — Periódico El Progreso (@ElProgreso18) April 13, 2022

«La viralización provoca más daño»

José Manuel Thomas, director de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, dijo en declaraciones Radio Mitre que «Es un problema complejo que se viraliza y se distribuye. No son temas nuevos en las escuelas, es otro de los temas que se ocupa y se tiene que ir ocupando».

Además, sostuvo que «La viralización provoca más daño. Hay un equipo de intervención y hay medidas. Todo el tiempo hay casos de bullying en las escuelas. El tema es cómo estamos preparados para tratarlo y contenerlo. Se está trabajando».