Messi, entre lágrimas: “Esperé esto hace mucho tiempo”

El capitán argentino, emocionado tras el duelo ante Bolivia por eliminatorias, manifestó su alegría por el momento que le toca vivir luego de ganar la Copa América y ante la chance de disfrutarlo junto al público en el estadio Monumental.

“No puedo más de tanta felicidad. Esto es lo que había soñado siempre y se me dio. Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado”, le confesó Messi a la transmisión oficial del partido apenas concluido el juego, evocando el título de la Copa América que no pudo celebrar junto a los suyos el pasado 10 de julio en el estadio Maracaná por la pandemia de Covid-19.

“Lo busqué hace mucho esto, lo soñé y gracias a Dios se me dio” dice un Lionel Messi entre lágrimas. Emocionado, el 10 argentino celebra la victoria ante Bolivia y también la Copa América obtenida en Brasil hace dos meses.#Eliminatorias #Qatar2022 #SomosArgentina pic.twitter.com/yWWyu8BzIw — Televisión Pública (@TV_Publica) September 10, 2021

Messi se refirió, hace poco,al récord que hasta este jueves tenía Pelé y comentó, tras marcarle a Ecuador (también le hizo un triplete en el último partido de las pasadas Eliminatorias para Rusia 2018, en un 3-1 de visitante) en la Copa América de Brasil, en la que se sacó la espina de ser campeón.

“La verdad que siempre lo digo: los premios individuales son secundarios, porque estamos acá por otra cosa”, dijo entonces el ’10’ en el contacto con la prensa.