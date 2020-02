Midland 3 – 1 Berazategui: desenterró los fantasmas

El análisis de Osvaldo Luis.

No fue un sábado cualquiera. Midland, el funebrero de la C, le ganó a Berazategui, jugando un poco mejor, (no mucho); pero eso sólo le bastó para sacar provecho de las desatenciones defensivas. Un naranja que tuvo falencias defensivas, perdió siempre en el medio, no tuvo participación de sus referentes de juego y adelante llegó poco, como para crear situaciones.

El detalle comienza cuando el partido se estaba armando, y en una jugada dudosa desde nuestra posición: fue un tanto anulado por posición adelantada. Luego, las que tuvo fueron por alguna aparición de Roseti para habilItar a Puig, que no tuvieron definición acertada. Más adelante y ya con Midland con una diferencia de dos goles arriba, un tiro de Gómez exquisito, con una pincelada de buen gusto futbolístico, hizo estrellar la pelota en el travesaño del arco de un Mansilla adelantado.

Antes de esto y después de haber insinuado por el lado de Pacio enfrentando y ganando sobre Ponce, en uno de esos centros que complicaban, aparece Abbruzzi por el segundo palo, para conectar después que la pelota había sobrado a Imanol Varela.

La salida de Meza, y entrada de Caredellino provocó más variantes, porque lo sacaba de la zaga a Pastafiglia, convirtiéndose en uno de los duelos de la tarde, que más allá de alguna ilusión óptica, fue favorable al central naranja, porque lo llevó fuera del área al atacante local.

El segundo llegó con una jugada de Luna, lo mejor del partido y de Midland; que toca con Rogovsky, y la aparición de Imanol Varela, con el arco casi desguarnecido y sin oposición.para lograr el segundo tanto. El 2 -0 era mucha ventaja, pero marcaba la realidad de Midland, llevado de la mano de Luna, impecable en su gestión de armador de juego, moviéndose por ambos costados y encontrándose con Rogovsky apoyados por Vega en el centro del campo.

Adelante, esta vez Taparello más allá de alguna jugada donde aparecía de contragolpe, no le llegó fina en las cercanías del área. Excepción hecha, cuando en una contra por izquierda, tras recibir de Gómez, encaró a Fernandez y tras eludirlo, bombardeó a Mansilla, que tras una floja reacción, dejó la pelota para que Puig logre un esperanzador descuento del marcador.

Llegó el segundo tiempo, la salida de Horvat para que ingresara Sosa, no provocó muchas variantes,por el contrario; ya que minutos después ingresó Altamiranda (que no jugó mal) , para ocupar su lugar y mover algunas piezas, pero sin el resultado deseado.

Con la esperanza de llegar al empate, Berazategui le propuso a Midland la posibilidad de que juegue de contra e inquiete a Granero, que se lució ante algún cabezazo cerca de la linea de gol, más algún remate complicado que resolvió bien el uno naranja. Berazategui, se adelantaba, desordenadamente, y con poca claridad. Así y todo Sosa dispuso de una clara pero falló a la hora de entregar la pelota ante el pedido de centro de sus compañeros. Centros intrascendentes llegaban hacia Mansilla que siempre ganaba de alto.

A poco del final, el funebrero enterró el resultado con un pique al vacío de Rogosky por derecha, que encontró en el primer palo a Cardellino para marcar el tercer gol.

Midland, con poco, enterró el resultado y sacó a la luz viejos fantasmas defensivos, de desorden y falta de definición que se asemejan mucho al de parte del Apertura, desvaneciendo así esa ilusión que se venía formando con una mejoría a base de buenos resultados donde mostró mucho más que lo que sacó a la luz sobre el campo de Midland.

Iglesias llevó el partido adelante, sin mayores complicaciones.

Algunas apariciones de Rosetti, la exquisitez de Gómez para tratar de ordenar y salir jugando, la firmeza de Venturini que alcanzó para cubrir su sector y tapar lo que se venia por su derecha.- Granero, tapando algunas pelotas complicadas, pero no alcanzaron para encontrar una figura que se gane la foto.

Berazategui con la vuelta de Marrone, Cabral, Toranzo y alguna variante que debe realizarse sin excepción, tiene quince días (la próxima queda libre), para ajustar detalles, corregir fallas, y sobretodo volver a encontrar una linea de juego que pareció aparecer en las primeras fechas.

En el juego de la Oca, el naranja en estas últimas dos fechas retrocedió varias posicIones.

Sintesis

Midland (3): Mansilla; Fernandez, Quinteros, Fernandez,, Pacio (63′ Areco); Abbruzzi, Vega, Rogosky; Luna (74′ Saucedo); Imanol Varela, Meza (30′ Cardellino).- D.T. Fernando Rizzo. Berazategui (1): Granero; Ponce (74′ Altamiranda), Venturini, Pastafiglia, Nadalin; Macarof, Horvat (53′. Sosa), Gomez, Roseti, Puig (80′ Aaron Varela) Taparello.- D.T. Marcelo Barrera.- Goles; 21′ Abbruzzi ( M ), 32′ Imanol Varela (M), 38′ Puig (B), 80′ Cardellino (B).

Amonestados: 15′ Ponce (B), 27′ Gómez (B), 58′ Rogowsky (M), 60′ Pacio (M), 76′ Fernández (M).

Relevos Midland: Moschini, Correa, Carnelutto, Antúnez. El naranja cortó una serie de dos partidos sin caidas fuera del Norman Lee y en etotal perdió dos en serie.- Para la fecha 8 contra Central Cordoba como local, puieden volver Toranzo, Cabral y Marrone.- Cumplieron con sus sanciones.- La semana que viene el naranja, tiene fecha libre.-

Relevos Berazategui; Collazo, Gonzalez, Motta, Ojeda. Arbitro. Gaston Iglesias

Asistentes. Ariel Lopez-Jonathan Rizzo

Cuarto árbitro Ezequiel Yasinsky.-

Cancha; Midland.-