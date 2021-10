Motociclista murió tras embestir a ciclista en el camino a la Costa de Hudson

Un hombre murió a raíz de las lesiones sufridas al embestir a una ciclista cuando circulaba en motocicleta por el camino a la Costa de Hudson. Su pareja e hija, quienes viajaban con él en la moto, así como la joven ciclista embestida, resultaron heridas.

El hecho ocurrió el último domingo, alrededor de las 21 horas, cuando Sergio Tridone circulaba en una moto Gilera por la calle 63, sentido a la Costa de Hudson. Junto a él viajaban en el rodado su pareja y la hija de ambos, una nena de 9 años.

Fue a pocos metros de llegar a la zona de la Costa que Tridone, por causas que tratan de establecerse, comenzó a circular por la Ciclovía, momento en que embistió a Laura, una joven que circulaba en su bicicleta en la misma dirección, provocando que los cuatro cayeran al pavimento.

De acuerdo con las fuentes, Tridone fue quien se llevó la peor parte: golpeó su cabeza contra la carpeta asfáltica, quedando gravemente herido y teniendo que ser trasladado de urgencia al hospital Evita Pueblo de Berazategui.

Lamentablemente, el hombre terminaría muriendo el martes por la tarde, tras casi 48 horas internado.

Por su parte, las otras víctimas del siniestro también tuvieron que recibir atención médica, aunque se encuentran fuera de peligro.

«No hay controles y falta iluminación»

Laura, la ciclista, habló con Periódico El Progreso y cargó contra el conductor pero también contra la Municipalidad de Berazategui, ya que aseguró que «no hay controles» y «falta iluminación en la zona» del siniestro.

«Esto pudo evitarse», sostuvo Laura. «Primeramente no se entiende para qué están los de Control Urbano en el ingreso a la Costa, ¿cómo puede ser que circulen tres personas en una moto y pasen como si nada?», se preguntó la joven. En ese sentido, siguió: «Y en la zona donde me embiste este tipo no hay luz, está todo muy oscuro porque no hay luminarias o no funcionan», expresó.

Laura contó a este medio que, tras ser embestida, «perdí el conocimiento, y cuando me desperté estaba rodeada de gente, no recordaba nada», sostuvo, aunque luego «mi amigo -que circulaba en bici junto a ella- me explicó lo que había ocurrido».

La mujer se quejó porque estuvo «casi dos horas tirada en la calle, porque llevaron al tipo que me atropelló y a mi me dejaron ahí», y remarcó que «esto se podría haber evitado si los que están para controlar hicieran su trabajo, porque durante la pandemia no te dejaban pasar a la Costa, te paraban por cualquier cosa, y a este tipo que llevaba a su esposa y su hija en moto no lo pararon… estoy viva de milagro», explicó.

Además, la mujer agregó que pese al terrible golpes sufrido, no tiene lesiones óseas, aunque sí está «muy dolorida, tengo moretones y rasguños en todo el cuerpo, me duele todo».

Por último, la joven dijo que busca testigos del hecho para iniciar acciones contra el municipio dado que lo considera parte responsable del hecho. En ese sentido, pidió a quienes hayan presenciado el hecho que se presenten en la comisaría para prestar testimonio.

En el hecho intervinieron efectivos de la Comisaría 4ta. de Hudson, en una causa que fue caratulada como «Homicidio culposo», investigación a cargo de la UFI 7 de Berazategui.