Municipales apagaron un incendio en el garage de una vivienda

Trabajadores municipales del Área de de Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Berazategui apagaron un incendio que se produjo en el garaje de una vivienda ubicada en calle 121, entre 9 y 10.

El hecho tuvo lugar días atrás cuando el personal municipal recorría la zona en un camión desobstructor. Al notar las llamas y la gran cantidad de humo que salía de la vivienda, decidieron comenzar a regar el lugar con el agua que llevaban en el vehículo. Así fue como evitaron la propagación de las llamas y daños mayores en la vivienda.

“Estaba en el mecánico, a dos cuadras, cuando un vecino me avisó que salía humo del garaje de mi casa. Al acercarme, enseguida me di cuenta de que el auto que estaba adentro ardía de fuego, así que inmediatamente llamamos a los bomberos. Sin embargo, antes de que llegaran, pasó justo un camión de Servicios Sanitarios de la Municipalidad, como caído del cielo”, explicó Gustavo Benítez, dueño de la vivienda. “Les estaré eternamente agradecido a estos muchachos del Municipio, que realmente actuaron como si fuese su deber y me salvaron la casa”. añadió.

Según indicaron testigos del siniestro al momento de arribar los Bomberos Voluntarios el fuego ya había sido apagado. Los rescatistas trabajaron durante algunos minutos para verificar que no hubiese ningún riesgo, aunque «Ellos mismos me dijeron que, si pasaban 5 minutos más, se habría incendiado todo. Por eso, les estaré eternamente agradecido a estos muchachos del Municipio, que realmente actuaron como si fuese su deber y me salvaron la casa”, sostuvo Benítez.

Acerca de las causas que originaron el fuego en el vehículo, el propietario de la vivienda contó que desde hace más de un año alquila el lugar a una familia. Al parecer, el fuego se habría originado en el propio auto de los inquilinos. “Como desde hacía más de dos meses estaba parado en el garaje, sin que nadie lo pusiera en marcha debido a la cuarentena, es muy probable que al agotarse la batería haya quedado un relay pegado en corto y eso haya producido el incendio. Al menos, eso fue lo que me explicó un mecánico al que le consulté por mi cuenta”, concluyó Benítez.

Los daños podrían haber sido aún mayores dado que el vehículo incendiado está equipado con un tubo de gas.