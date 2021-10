Mussi aseguró que «por 30 años» Berazategui no tendrá problemas con el suministro de agua

El Intendente de Berazategui hizo referencia a las obras que la Municipalidad lleva adelante para resolver los problemas con el suministro de agua que todos los días aquejan a los ciudadanos. En ese sentido, sostuvo que, para el año 2023, el 100% de los problemas estarán resueltos, y que «Por 30 años» no habrá problemas respecto de ese servicio.

En diálogo radial con Fm Cristal, Mussi precisó que se construyeron «30 pozos nuevos en Berazategui» y que «se repararon cisternas y cañerías. Además se van a licitar 65 cuadras de cañerías nuevas en el centro, caños de calibres grandes para resolver el problema del agua», manifestó. «Estamos aggiornando la cisterna de la Plaza de la Paz, asique este verano vamos a estar mucho mejor con el tema del agua», agregó.

«Además, incorporamos un sistema moderno que automáticamente, cuando sube demasiado la presión, la baja para que no rompa cañerías. Es decir que es un sistema que se autorregula para evitar esas cosas; ya habíamos dicho que nos íbamos a dedicar al tema del agua y lo estamos haciendo», dijo el Intendente.

«Hoy el 75% de la población de Berazategui ha mejorado respecto del tema del agua, y esperamos que el año viene esas mejoras lleguen al 100% de la población. Y por 30 años no va a haber problemas», prometió el jefe comunal, que al mismo tiempo dijo que, con esas obras para mejorar el sistema del agua, «se le cae el caballito de batalla a la posición», concluyó.

Obras

Por otra parte, el Intendente se refirió a las obras que se están llevando a cabo en Berazategui. Dijo que «se hacen ahora» no por ser época de elecciones, sino porque «antes no se podía por la pandemia». En ese sentido, dijo que «la obra de la calle 359, por ejemplo, que estamos por inaugurar, la empezamos hace meses, no ahora».

Al respecto, Mussi dijo que «Es injusto para quienes quieren ver estas obras» que se diga que se hacen con fines netamente electorales para captar votos. «Es absurdo, pero digo que estamos viendo una oposición que no se le cae una sola propuesta. Estoy azorado», indicó.

Trabajo

Mussi respondió acerca de la venta del predio donde funcionaba el Corralón Municipal y a la toma de nuevos empleados. «En primera instancia vamos a incorporar a 50 personas, pero ese numero va a crecer. Eso es muy importante, porque ademas el Corralón se vendió por un precio por encima de la tasación del Banco Provincia».

Al respecto, sostuvo que «Algo de empleo se está consiguiendo» ya que «la apertura del Parque Tecnológico también sumó trabajadores y las Industrias que se instalan allí también incorporan empleados», precisó.