Mussi: “Berazategui pasó de ser una ciudad de tercera a una ciudad de primera”

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, aseguró que “Berazategui pasó de ser una ciudad de segunda o de tercera a una ciudad de primera» en los últimos años, aunque aclaró que «hay muchas cosas por resolver todavía”, en declaraciones al programa Sabáticamente, de Radio Provincia.

El jefe comunal destacó en ese sentido el apoyo popular en las últimas elecciones al recordar que su partido obtuvo el 70% de los votos de los berazateguenses.

En relación a la situación de pandemia y la crisis económica, Mussi manifestó que “he pasado por varias situaciones difíciles como la hiperinflación, cuando el pan valía $1 a la mañana y $3 pesos a la tarde. Pero la pandemia es diferente a todo” y pidió a la gente que «reconozca las cosas importantes que se han hecho. Cuando llegamos los medios que no nos quieren decían que el default era inminente, pero eso no sucedió. También decían que no íbamos a resolver el tema de la deuda, pero se pudo. Hay que ver esas cosas”.

Mussi se refirió a la situación del sistema público de salud y destacó que “primero hay que hablar no sólo de lo que no se hizo, sino de lo que se deshizo en la gestión de Cambiemos. No había estufas en los hospitales, estaba todo roto” y señaló que desde su gestión y la del gobernador Axel Kicillof “se hicieron rápidamente camas de terapia porque al principio de la pandemia el temor era de que se saturara el sistema”.

Ambiente

Por otro lado, Mussi volvió a referirse a la actividade los ambientalistas que lucha por frenar el ecocidio de Hudson: “hay algunos ecologistas que hoy están preocupados por los humedales y que hoy protestan por ellos, pero el lugar donde tendrían que haber protestado durante 4 años fue en el OPDS durante la gestión de María Eugenia Vidal», aseguró, el intendente, desconociendo que, efectivamente, hubo presentaciones y denuncias en contra de ese organismo por no cumplir sus funciones y ser cómplice de la destrucción medioambiental en Hudson.