Mussi cargó contra los ambientalistas y justificó las obras en los humedales

Juan José Mussi tuvo palabras poco felices con los ambientalistas que rechazan la destrucción del medioambiente y que exigen el cese de los emprendimientos inmobiliarios en la costa de Hudson. Justificó las obras sobre los humedales y el bosque costero y rechazó los reclamos de quienes no viven en Berazategui.

En una entrevista concedida por el jefe comunal al periodista Jorge Leal en Radio FM Cristal (98.1), Mussi sostuvo que «a mi lo que me llama la atención de los ambientalistas es que no protestaron nunca. Empezaron a protestar desde que estamos nosotros (sic)» y coincidió con Leal cuando el periodista afirmó que «hay mucha juventud atrás de esto. Como en la Guerra de Malvinas, cuando mandaron a los pibes pero se quedaron en los escritorios los grandes (sic)».

El intendente sostuvo que «Nosotros los recibimos (a los ambientalistas) pero cuando vino el que encabeza el Foro (NdR: Ernesto Salgado), vino con gente que no es de Berazategui», y agregó que «A nosotros nos paralizaron la obra del camino costero, la paralizaron ellos (los ambientalistas). Nosotros pensamos hacer una especie de paseo ecológico y bueno… no se hará el pavimento. Para nosotros eso era crecimiento».

Siguiendo con su referencia a los ambientalistas, Mussi apuntó que «Ellos dicen que no pueden venir barrios cerrados, bueno… ¿Que queremos hacer de Berazategui? Nosotros no podemos impedir el crecimiento de un municipio», aseguró, aunque segundos después dijo que «Yo no quiero un Berazategui con mas de 500 mil habitantes».

El mandatario se refirió a la obra del barrio Puerto Trinidad, que en los noventas recibió casi 400 hectáreas del bosque costero: «Trinidad lo aceptaron todos los gobiernos, la justicia y todo lo demás ¿Y por qué está mal? porque según ellos (los ambientalistas) afecta… La gente que me vino a ver quería que el terraplén del Rio lo tiráramos abajo, la rambla la tiráramos porque interrumpe… no sé… cosas así (sic). En el verano van 20 mil personas y gente humilde», justificó Mussi.

Por último, el intendente se quejó de que «nunca hicieron una presentación en la Provincia. No vimos ni una solicitada en contra de la Provincia. Cuando yo empecé a decir estas cosas ahora empezaron a hablar de los que ya no están (NdR: en referencia al gobierno de Cambiemos). Quieren hacernos problemas a nosotros. Hay muchos que no son de Berazategui».

Los dichos de Juan José Mussi: