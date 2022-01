Mussi contra todos: Vidal, Quebracho, los medios, concejales, trolls y los trabajadores despedidos

El Intendente Juan José Mussi descargó todo su enojo este viernes al apuntar contra la oposición, Vidal, el Polo Obrero, Quebracho, trolls, concejales, ex consejeros escolares y medios de comunicación por el paro en la recolección de residuos.

En una transmisión publicada en su canal de YouTube, el Jefe comunal de Berazategui no dejó afuera a nadie al cargar responsabilidades por el paro que durante una semana causó estragos en las calles de todo el distrito con la acumulación de residuos expuestos a la ola de calor y la falta de agua.

«Nos somos el primer municipio que tiene un paro, tuvimos paros y siempre con alguna influencia externa», indicó Mussi. «Este paro no fue manejado por los trabajadores de la recolección, los trabajadores estuvieron amenazados con la presencia de El Polo Obrero y de Quebracho», indicó, y manifestó que esas organizaciones «no son peronistas, son los mismos que cortan en la 9 de Julio exigiendo cosas todo el tiempo. Son fracciones que muchas veces fueron serviles a otros partidos políticos».

Trabajadores despedidos

Sobre el conflicto con los trabajadores despedidos (en principio más de 140, de los cuales la mayoría fueron reincorporados tras reconocer un «error administrativo»), expresó que «Esto lo comenzó en 2018 una diputada del sector de Carrió que presentó, y se lo sacaron entre gallos y medianoche, una especie de autorización de un sindicato que nunca se cristalizó y que hicieron una supuesta elección el 26 de diciembre… ¿cosa rara, no? (sic)».

«Gracias a Dios el resto de los trabajadores procedieron como correspondía y el resto de los sindicatos procedieron como correspondía. Los vagos que no querían trabajar quedaron afuera», aseguró Mussi.

La oposición, los medios y los trolls

El Intendente cargó también contra «la oposición que estuvo hablando de la luz» y sostuvo que «A Berazategui le falta agua porque nos prohibieron obras durante el gobierno de Vidal. No solamente nos escuchó a Juan Patricio y a mi, que estuvimos espiados, sino que durante cuatro años por un juicio del director del hospital no pudimos hacer una sola inversión en agua», dijo.

«Hay un concejal que dice que Berazategui es la capital del bidón, ¿Cómo sabe si vive en Puerto Madero y trabaja o trabajaba en (el municipio) Tres de Febrero. ¿Por qué sale un señor que fue concejero escolar a decir que Berazategui no tiene más energía cuando tiene la subestación Rigolleau, que no es nuestra sino de Edesur? ¿Hasta cuándo?», se preguntó Mussi.

«Yo no nombro a nadie porque no quiero hacer polémica», aseguró el Intendente, que también se refirió a la cobertura mediática que tuvo la falta de recolección: «Ustedes creen que si hubiesen sido trabajadores comunes (sic) hubieran tenido a TN, a Canal 13? eso demuestra cómo está la política argentina», sostuvo (NdR: otros medios nacionales como Telefé y Canal 9 también cubrieron lo ocurrido).

«Me tienen sin cuidado los trolls de las redes sociales, sí se lo que me dicen los vecinos que me alentaron y (quiero) decirles que no me aflojen. Sé que la mayoría de los vecinos sabe que la oposición de Berazategui o algunos medios que nos los lee nadie y quieren cobrar sumas fabulosas de pauta, que las cobran de otro lado para ser oposición, pero bueno es lo normal de la política, nosotros lo único que queremos es que afloje la pandemia», cerró sobre el tema.

