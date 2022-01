Mussi, sobre el paro en Higiene Urbana: «Este es un conflicto con un fuerte tinte político»

El Intendente Juan José Mussi salió al cruce de los trabajadores despedidos que se encuentran de paro desde el lunes en Berazategui y acusó intereses políticos. Además, aseguró que seguirá «firme» en su decisión.

«Este es un conflicto con un fuerte tinte político. No son despedidos, el municipio tiene personas contratadas, que son 33 y no 170, son personas que no cumplieron sus tareas: empezaban a no trabajar, no venían los lunes o el día siguiente a cobrar. Podíamos aceptar eso?, no.», expresó el Intendente en un video grabado y editado publicado en sus redes sociales el viernes por la noche.

«Aparecieron supuestos sindicatos que se armó (SIC) en la época de Triaca, Ministro de Trabajo de Macri. Quien lo encabeza está en Control Urbano pero va al lugar de la recolección de residuos, donde aprietan y amenazan al resto de los trabajadores para que no salgan a trabajar», acusó.

El Intendente dijo que estas acciones fueron denunciadas por el Municipio en la fiscalía de Berazategui. «Todo esto corrobora que es un paro político», expresó Mussi. «Esto sirve a otros intereses, son los mismos que cortan la 9 de Julio frente a Desarrollo Social», manifestó.

Asimismo, el mandatario local aseguró que «Somos un municipio fuerte desde el punto de vista político, que cuenta con el apoyo de la gente a la gestión municipal. Son aquellos que no pueden ganar elecciones y buscan haciendo daño cuando el daño no se lo están haciendo al Intendente sino a la gente».

Respecto de la continuidad de la medida de fuerza de los trabajadores, Mussi dijo que «Nos vamos a seguir mostrando firmes hasta las últimas circunstancies, porque tenemos la razón de nuestra parte. Porque no podemos aceptar estas cosas porque sería condenar al pueblo de Berazategui a una situación permanente de estas características».

Visiblemente enojado (algo por lo que pidió disculpas a sus seguidores), Mussi cerró invitando a los trabajadores a «Que se organicen sindicalmente todo lo que quiera, pero no vamos a tolerar ningún tipo de atropello», al tiempo que hizo un pedido a quienes lo escuchaban: «Díganle a algún vecino que no está informado cómo fueron realmente las cosas, yo le estoy transmitiendo la absoluta verdad de todo esto».