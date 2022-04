Imponen cuatro medidas contra Eduardo Salvio, acusado de violencia de género

Medidas contra Salvio dispuestas por la Justicia

Perimetral: abstenerse de tomar contacto con Magalí Daniela Aravena por cualquier medio, es decir, de modo presencial, electrónico, redes sociales, mensajes de texto, sistemas de chat, telefónico, a través de terceras personas, etc.; a excepción de cuestiones relativas a los hijos que tienen en común.

Suspensión de licencia de conducir: no podrá manejar vehículos por el término de tres meses.

Solicitar autorización con anticipación al Juzgado PCyF nro. 12 a los fines de su salida del país.

Incautación del vehículo Mercedes Benz modelo A250, dominio AD -998-KE, a los fines de que el Área Criminalística realice las pericias de rigor.

Por su parte, la víctima declaró ante la Policía y aseguró que su ex intentó pisarla con el auto.

Acompañado por sus abogados, Claudio Caffarello y Fernando Sicilia, quienes presentaron chats y audios de WhatsApp, videos propios y de cámaras de seguridad; el futbolista declaró durante más de dos horas por la denuncia, que fue caratulada como «Lesiones en contexto de violencia de género».

“Fue una extensa declaración. Quiero agradecer el hecho de exponer y explicar lo ocurrido. Salvio ha ofrecido pruebas muy importantes que poco a poco van a ir aclarando este episodio. Se presentaron pruebas de testigos y otros tipos respecto a los daños que sufrió en su vehículo personal», aclaró Caffarello, uno de sus letrados.

“Cuando él levanta el pie del freno automático, el auto se mueve. Ahí es cuando ella se cuelga del auto… Ella concurre al lugar con una amiga, que declara como testigo, que trata de separarla y sacarla del auto porque estaba en un estado totalmente desorientada», fue la explicación que brindó el abogado defensor del jugador.

Qué dijo Magalí Aravena en su declaración

Magalí Aravena declaró ante la Policía que el jugador de Boca buscó atropellarla con el auto. “Veo que estaba la camioneta del padre de mi hijo y él estaba con la amante”, dijo la ex pareja de Toto Salvio.

“Fui hasta el auto y quedé enfrente. Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba enfrente, él avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza. Eduardo dio marcha atrás y se dio a la fuga”, continuó la mujer.

Cabe recordar que por el episodio Aravena fue atendida por una ambulancia del SAME y se constató que sufrió un “traumatismo por flexión en el miembro inferior derecho”.