Torturas en Malvinas, el recuerdo de un ex combatiente: «Nos estaqueaban por robar comida»

El ex combatiente en Malvinas, Luciano Soria, habló con Verónica Ottaviano en el programa Será Justicia (FMSecla 106.1) acerca de las torturas que sufrieron los soldados en las Islas y el pedido elevado a la ONU para juzgar esos crímenes.

«Mí unidad estuvo en las afueras de Puerto Argentino y otras zonas de las islas, pero no llegamos a combatir. Estuvimos bajo fuego de artillería naval y terrestre en la madrugada del 13 de junio», explicó Soria, que recordó, entre lágrimas, las torturas sufridas por él y sus compañeros durante los días en las Malvinas: «Vimos a un compañero estaqueado con una carpa poncho, vimos este tipo de atrocidades. Se hacía con la excusa de que los soldados cometíamos faltas como robar comida. De hecho un soldado muere pisando un «caza bobo» yendo a buscar comida».

«En medio de un bombardeo, alerté a un capitán por la proximidad de la caída de una bomba, y me dijo cagón, tras lo cual me tiró dos disparos al suelo. Segundos después explotó la bomba. Tenía 19 años yo. Eso me marcó para toda la vida. Es un sueño recurrente que tengo», dijo Soria.

«Malvinas fue la última guerra de trinchera, de cuerpo a cuerpo. No hubo ataque a civiles, aunque está probado que los ingleses tenían la intención de atacar el continente», respondió al ser consultado sobre la guerra de Ucrania y las diferencias con aquella de 1982.

«Mi primera junta médica me la hicieron en 2006»

Sobre el regreso a casa, el ex combatiente dijo que hubiese sido muy lindo «ser recibidos con un mimo», pero que los militares los escondieron para que ganaran peso y ser presentados «en mejores condiciones».

Además, se refirió a la falta de apoyo, contención y atención una vez arribados a suelo continental: «Apenas llegamos de Malvinas tuve un intento de suicidio. No teníamos contención… Mi primera junta médica me la hicieron en 2006», dijo, y recalcó que «Malvinas tiene más de 700 suicidios, más que todos los compañeros que murieron en la Guerra».

«La guerra muestra las bondades y las miserias de las personas. Yo siento que la sociedad argentina valora y nos agradece lo que hicimos. Nosotros empezamos a ser bien atendidos (medicamente) recién en 2006, y todo en base a mucha lucha», agregó Soria, quien recordó que «La guerra me sacó proyectos, alegría… Allá, en Malvinas, quedó un Luciano que era jovial y volvió otro muy distinto».

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA ACA